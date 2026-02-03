Bombarderos y cazas coordinados de Estados Unidos practican la interoperabilidad y la respuesta rápida, demostrando que, frente a cualquier crisis, la alianza puede actuar con precisión y rapidez. Cada vuelo es una muestra de poder y una señal de que la región está siendo observada y protegida.

La fuerza aérea de Estados Unidos se une con un país de Asia en maniobras militares y desafía a China en el Pacífico

Se trata de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico, usando bombarderos B-52 y cazas F-15. Eso es lo que en lenguaje militar se llama interoperabilidad. Que, llegado el momento, no haya dudas, retrasos ni malentendidos. Que los sistemas se hablen, que los pilotos se entiendan, que las órdenes fluyan sin fricción. En un escenario de crisis, esa coordinación puede marcar la diferencia entre contener una escalada o perder el control de la situación.