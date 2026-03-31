Dos millones de soldados, tecnología de última generación, minas terrestres a lo largo de 250 kilómetros. La frontera que divide a Corea del Sur de Corea del Norte debe ser uno de los lugares más peligrosos del mundo y con mayor tensión.
La frontera más custodiada tiene millones de soldados y seguridad extrema: divide a dos naciones
Un conflicto que terminó con un cese al fuego hace más de 70 años sigue provocando que la frontera entre dos países se convierta en uno de los sitios más peligrosos del munto
Si bien, a esta frontera se la llama Zona Desmilitarizada de Corea, en los hechos, es uno de los sitios con mayor presencia militar del planeta. Esto se debe a que después del conflicto que hubo entre ambas naciones entre 1950 y 1953, se declaró un cese al fuego, pero nunca hubo un tratado de paz definitivo, por lo que técnicamente, los dos países siguen en guerra.
La frontera más custodiada del planeta Tierra
La presencia de militares, armamento y tecnologías de seguridad es parte del paisaje en esta zona. Se calcula que, entre ambas Coreas y el apoyo de Estados Unidos, hay unos 2 millones de soldados en los 250 kilómetros de largo y 4 de ancho que posee esta zona.
Además, en el lugar hay vallas con electricidad, muros hechos de concreto, alambres de púas y cerca de un millón de minas terrestres activas. A ello se le suman cámaras, sensores de movimiento, radares, torres de vigilancia y todo tipo de armamentos que hacen que cruzar por allí sea casi imposible.
Tanta presencia de militares y de tecnología usada para dividir a Corea del Sur de Corea del Norte también provoca que sea uno de los sitios de mayor tensión, algo que se ha notado mucho en estos últimos meses a causa de algunos desacuerdos militares.
Por qué el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte
Corea del Sur y Corea del Norte fueron una sola Corea hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta se produjo, Corea, que era una colonia japonesa, fue dividida en dos y ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus modelos políticos y económicos.
El objetivo inicial es que esta fuese una división temporal, pero ni Estados Unidos ni la Unión Soviética se pusieron de acuerdo y en 1950 se desató una guerra entre ambos sectores, cuando el Norte intentó ocupar el sur. En 1953 se declaró el cese al fuego, pero el conflicto quedó.
Con el paso del tiempo, Corea del Sur se sumergió en el modelo capitalista, mientras que Corea del Norte prefirió el aislamiento y sus conflictos se ahondaron, al punto tal que la tensión entre ambas naciones sigue vigente.