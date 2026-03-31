La frontera más custodiada tiene millones de soldados y seguridad extrema: divide a dos naciones

Además, en el lugar hay vallas con electricidad, muros hechos de concreto, alambres de púas y cerca de un millón de minas terrestres activas. A ello se le suman cámaras, sensores de movimiento, radares, torres de vigilancia y todo tipo de armamentos que hacen que cruzar por allí sea casi imposible.

Tanta presencia de militares y de tecnología usada para dividir a Corea del Sur de Corea del Norte también provoca que sea uno de los sitios de mayor tensión, algo que se ha notado mucho en estos últimos meses a causa de algunos desacuerdos militares.

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Por qué el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte

Corea del Sur y Corea del Norte fueron una sola Corea hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta se produjo, Corea, que era una colonia japonesa, fue dividida en dos y ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus modelos políticos y económicos.

El objetivo inicial es que esta fuese una división temporal, pero ni Estados Unidos ni la Unión Soviética se pusieron de acuerdo y en 1950 se desató una guerra entre ambos sectores, cuando el Norte intentó ocupar el sur. En 1953 se declaró el cese al fuego, pero el conflicto quedó.

Con el paso del tiempo, Corea del Sur se sumergió en el modelo capitalista, mientras que Corea del Norte prefirió el aislamiento y sus conflictos se ahondaron, al punto tal que la tensión entre ambas naciones sigue vigente.