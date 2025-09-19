La frase de la filosofía en latín que la mayoría usa y no sabía: ¿Cuál es la traducción de "Dum vita est"?

Esta frase se traduce como “Mientras haya vida, hay esperanza”. Los estoicos sostenían que la vida humana debía afrontarse con racionalidad, autocontrol y aceptación de lo inevitable, pero sin perder la capacidad de esperanza activa. La frase “Dum vita est, spes est” nos invita a reconocer que mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de actuar, aprender y transformar nuestra realidad, por más compleja que parezca. Para esta filosofía, la esperanza no es un concepto pasivo; implica responsabilidad, decisión y movimiento hacia metas posibles.

Además, la frase tiene un valor universal que trasciende el tiempo y la cultura. En momentos de enfermedad, pérdida personal o crisis social, este pensamiento nos recuerda que cada día ofrece una nueva oportunidad. Incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, mientras el corazón siga latiendo y la mente siga pensando, existe la posibilidad de cambio. Por ello, esta frase ha sido adoptada no solo por filósofos, sino también por escritores, líderes y motivadores como un lema de vida.

Seneca (1)

Esta frase de la filosofía en el día a día

En la práctica, vivir bajo la frase guía de “Dum vita est, spes est” significa mantener la resiliencia emocional, aprender de los errores y mirar el futuro con determinación. Esta filosofía también enfatiza la importancia del presente, ya que mientras exista vida, cada acción, por pequeña que sea, puede abrir puertas a nuevas oportunidades.

En conclusión, la frase “Dum vita est, spes est” es mucho más que una sentencia latina; es un principio ético y existencial que nos recuerda que la vida misma es el fundamento de la esperanza. Nos enseña que la adversidad nunca es absoluta mientras vivamos, y que siempre existe la posibilidad de construir, mejorar y superar. Por ello, esta frase sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a generaciones a mantener la esperanza y valorar cada instante de vida como una oportunidad para cambiar el destino.