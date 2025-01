En lugar de fomentar un ambiente saludable para tu hijo, esta frase de cuatro palabras genera una sensación de vergüenza que puede generar, entre otras cosas, la incapacidad de resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Entre varias frases destacadas de su nuevo libro, titulado Inspire: The Universal Path for Leading Yourself and Others, Galinsky destaca a la frase: "estoy decepcionado de ti" que algunos padres utilizan a menudo para corregir una conducta equivocada.

hijo, frase.avif La frase de 4 palabras que nunca debes decirle a tu hijo, según un sociólogo experto

En lugar de decir "estoy decepcionado de ti" cuando tu hijo comete un error, Galinsky sugiere que los padres utilicen un enfoque mucho más motivador, con el positivismo siempre por delante.

Consejos a la hora de educar a tu hijo