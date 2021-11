La foto que duele: la imagen de una niña en medio de un desalojo

Según lo que se sabe de la historia, la familia llegó al lugar hace un año y medio. En la casa no vivía nadie, ni tampoco era de nadie. O sí, en realidad era de un banco. Es una imagen que en España se ha repetido innumerables veces. Una familia que no puede seguir pagando su casa y el banco, que sin contemplaciones, se la deja. Sin dueño físico, y sin señales de que alguien viviera allí, el lugar se convirtió en el hogar de esta madre y sus dos hijas durante año y medio.

“De momento me iré a casa de mi madre”, dijo la joven desahuciada, Jennifer, "hasta que me concedan un alquiler social, porque no me niego a pagar, pero tiene que ser una cantidad justa". Unos amigos la ayudaron a sacar sus cosas guardadas en bolsas.

La joven explicó que cobra una renta activa de inserción de 451,92 euros al mes, y que hace un año y medio que solicitó poder acceder a un piso de alquiler social. Su abogado asegura que Jennifer cumplía todos los requisitos para acogerse a la nueva ley del Gobierno, que paraliza los desahucios sobrevenidos a causa de la pandemia, pero no ha llegado a tiempo.

Más allá de la situación de la joven y de los comentarios a favor y en contra en las redes sociales, donde la foto se viralizó, hay una cosa que es cierta. Este mundo dejó otra vez a dos niñas sin hogar. Y eso duele.