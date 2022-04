La falta de neumáticos y repuestos preocupa a los automovilistas y comerciantes en Mendoza

En esta ecuación entran a tallar factores externos, como la guerra Rusia - Ucrania, y también los internos, como el bajo valor del peso en comparación con el dólar, moneda en la que se paga la mayoría de los productos automotrices, por ser importados. En charla con Gabriel Bombini, propietario de un casa de venta de neumáticos de Las Heras, explicó la situación del rubro, y su mirada poco optimista sobre una solución inmediata.

rotacion-ruedas2.jpg Hay mucha alarma en las casas de venta de cubiertas por la falta de unidades en el mercado. Además, las pocas que se consiguen tienen aumentos constantes.

"Hay una falta gravísima de cubiertas. Es bastante complicado el panorama actual y el futuro, porque no creo que se mejore esto por un largo tiempo", disparó el comerciante mendocino este martes.

"No le veo solución inmediata, ya que aumenta el precio del petróleo, y las cubiertas llevan derivados del petróleo y no para nunca de aumentar" "No le veo solución inmediata, ya que aumenta el precio del petróleo, y las cubiertas llevan derivados del petróleo y no para nunca de aumentar"

También hay una alarma en los talleres mecánicos, quienes no están pudiendo realizar arreglos a sus clientes por la falta de repuestos en las casas del ramo. En el mejor de los casos, cuando consiguen los reemplazos, se ven en aprietos para cotizar las reparaciones por el aumento constante de los precios.

Rodando rondando el precio va aumentando

Respecto a las causas de este grave problema, Bombini apuntó a un factor interno y político al decir que "este problema se agravó cuando apareció el Covid, pero se viene arrastrando desde el cambio de gobierno nacional (salida de Macri y llegada de Alberto Fernández). También se vivió años atrás cuando Cristina (Fernández) fue presidenta, ya que su política económica es tratar siempre de limitar las importaciones".

"El faltante se aceleró con el Covid, porque las fábricas estuvieron cerradas. Después se complicó con las trabas que pusieron los sindicatos para que se respetaran los distanciamientos sanitarios, y hay máquinas en las que sí o sí debe haber varios operarios en menos de dos metros", agregó en su exposición sobre otros causantes del problema.

La depreciación del peso argentino frente a la moneda estadounidense es también fundamental en el problema. "Ahora, el problema del faltante de las cubiertas es, en primer lugar, por no poder pagar los insumos por que no tenés los dólares. Segundo, que las fábricas locales están sacando entre un 70 y un 80% de la producción afuera, están exportando, para agarrar los dólares. Pasa lo mismo que con la fábrica de Toyota, que se ven pasar rumbo a Chile unos 10 camiones "mosquito" (especiales para transportar vehículos) por día", ejemplificó Bombini.

Luego completó: "Las fábricas que son Bridgestone, Fate y Pirelli, que fabrican acá, exportan, se llevan todo afuera. Y al tipo que quiere importar un neumático, le traban los contenedores (en aduana), tenés que pagar coimas para que te los liberen.

Muy difícil se les hace a los comerciantes de cubiertas armar sus listas de precios, y así lo explicó el entrevistado: es una guerra constante porque faltás un día y tenés mails de los distribuidores, que te aumentaron muchos puntos los precios. En promedio estamos teniendo un aumento de entre un 6 y un 8% mensual de precios. Depende la marca, pero la media está en esos valores. Esto no entra en ninguna cabeza, ya que se supone que el dólar está bajando.

Los empresario argentinos tienen que aguzar el ingenio para seguir haciendo rentable su negocio. "El neumático es un artículo de primera necesidad, que lo necesita desde una bicicleta, hasta un tractor. Los grandes transportistas han llevado sus empresas afuera, entonces compran las gomas allá, ya sea en Chile, Paraguay, o Brasil. Ahí las pagan a 200 dólares, cuando acá se paga entre 700 u 800 dólares", detalló el comerciante de calle San Miguel.

Quienes padecen en carne viva estos precios sin atenuantes son los pequeños empresarios y las pymes.

"Esto es preocupante, porque no hay gomas para tractores, para ambulancias, o máquinas agrícolas. Hay tractores tirados en el campo por falta de cubiertas. Y así pasa con cualquiera que trabaja. Y se agrava cada vez más", analizó el comerciante.

repuestos de autos (4) Así como no se consiguen neumáticos, también alarma el faltante de repuestos de automóviles en Mendoza.

Talleres en alerta

Los mecánicos se están viendo en figuritas para realizar sus reparaciones cuando tienen que reemplazar partes de los vehículos. Un conocido mecánico, Omar Peralta, comentó los inconvenientes que tiene.

"Hay un faltante impresionante de repuestos. No sé si es que no quieren vender, especulando por posibles aumentos. Tengo tres autos importados, a los que no les puedo conseguir las piezas a reemplazar. Pero también estoy teniendo problemas con algunos autos fabricados en Argentina, como un Chevrolet, o un Clío", destacó el mecánico, que agregó: "También pasa que hay algún repuesto, pero es de muy mala calidad y apenas sirve para salir del apuro".

El tema de los aumentos también influye en estos casos. "Hay otro tema, y son las constantes subas de precios. Si alguien tiene que reemplazar los amortiguadores, para pasar la RTO (Revisión Técnica Obligatoria), tiene que pensar ahora en gastar unos $40.000 de repuestos. Ni hablar si además tiene que reemplazar alguna cubierta, tendrá que sumarle valores que están por encima de los $20.000 por cada una", detalló Peralta.