La falta de mano de obra capacitada complica la actividad del turismo en Mendoza

En entrevistas con Andrés Gabrielli y Sara González, en Radio Nihuil y Marcela Navarro, en Canal 7, Barbera advirtió que "más de la mitad de la oferta turística es informal. Y eso, claramente, baja la calidad del destino. Al no haber una empresa de por medio, el trabajo es informal y eso afecta al empleado, el Gobierno no recauda y para el sector empresario es competencia desleal". Barbera sostuvo debería haber más controles para que las propiedades que hoy se ofertan a través de las plataformas que usan en el mundo entero, tributen y estén declaradas como alojamientos temporarios.

La búsqueda en internet de alojamientos

fernando-barberajpg.jpg Fernando Barbera, vicepresidente de AEGHA.

El dirigente explicó que "si uno mira internet, fácilmente se da cuenta de que hay camas informales ofrecidas, por ejemplo, en la página Airbnb. Se lo planteamos a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) hace 15 años y la respuesta fue que a ellos les interesa nada más que los hoteles grandes porque son los que pueden recaudar mucho. Entonces, cuando a una industria o a un mercado, no se le da un aliciente para la formalidad, termina pasando esto".

"Una industria como el turismo puede generar un montón de mano de obra y mucho arraigo local porque el visitante puede ir a Lavalle y hacer turismo histórico, o a Malargüe. Se genera trabajo en los propios lugares, con gastronomía de la zona y productos locales. Pero cuando la informalidad se come a la formalidad baja la calidad".

A modo de ejemplo, citó: "Imaginen si yo hago vino en mi garage y lo vendo. No se puede, porque las bodegas constituyen una industria que anda muy bien en la que hay que ser totalmente formal. Eso lleva la competencia para arriba. En cambio, lo que pasa en el turismo lleva la competencia para abajo porque tenemos que competir con el que no paga impuestos y no tiene personal en blanco".

Barbera rememoró que "hace 35 años tenemos restorán y miro y comparo con la actualidad. En la cuenta de resultados, con la misma cantidad de clientes, vemos muy claro que el poder adquisitivo de los sueldos bajó y nuestra renta disminuyó pero lo que ha subido son los impuestos. Cuando se incrementó el IVA al 21% la Nación dijo que iba a sacar el Impuesto a los Ingresos Brutos. Eso no pasó y, encima, sacaron una ley que permite aumentarlos".

"No estamos en contra de las plataformas que ofrecen alojamientos, al contrario. Tenemos que aceptar que la tecnología nos da otros modelos de negocios e incluso dentro de ley que regula el turismo está previsto el PAT (Propiedad de Alquiler Temporario) que permite que si tengo un solo departamento lo puedo inscribir,tributar los impuestos correspondientes y tener en blanco a la persona que trabaje conmigo así sea una sola y part time. Son costos bajos y generan seguridad para el turista. Además hace que nuestro destino sea mejor calificado".

Sin embargo, a pesar de existir esta legislación la oferta ilegal se impone y de esto, el referente de AEGHA señaló: "Esto se soluciona con una ley de presunción de servicios. ¿Qué significa?. Que si vos estás publicando tu propiedad en internet tenés que tener un negocio. Es así de sencillo".

turismo en Mendoza-fin de semana largo.jpg La naturaleza es una de las grandes atracciones del turismo de Mendoza.

En Ciudad son más de 500 los departamentos ofrecidos para turismo

Para Barbera "falta coordinación entre municipios y la provincia. No espero nada de la Nación porque la AFIP está lejos de los pequeños emprendimientos. Si las comunas hacen convenios con el Gobierno se puede resolver el tema de las inspecciones. Lo estamos hablando con Ulpiano Suarez (intendente de la Ciudad de Mendoza). Es parecido a lo que se hizo con Uber. Se encontró la forma de que sea legal y que hoy esté dentro de la cadena comercial de transporte, aceptando que hay nuevas tecnologías".

Sobre por qué iniciaron gestiones con el alcalde capitalino, indicó que "en Ciudad hay 520 departamentos no habilitados ofrecidos en plataformas". Lo que se busca es que esos departamentos se registren como alquiler temporario y tributen como tales.

La mano de obra que falta

Fernando Barbera aseguró que la escasez de mano de obra es un problema global, que afecta a casi todo el mundo después de la pandemia. Mucho tiene que ver con la creciente "movilidad" que lleva a que los más jóvenes no quieran permanecer mucho tiempo en una misma empresa.

"Hay altos índices de rotación -admitió- y ya no hay empleados que aspiren a jubilarse en la misma compañía en lña que empezaron a trabajar. Tenemos que invertir más en capacitación".

Respecto de los sueldos, aclaró: "Es injusto lo que se dice cuando se critica a la gastronomía y a la hotelería por el nivel de los salarios y se quiere comparar con la actividad minera o la de telefonía. Nosotros tenemos algunos puestos que son primeros trabajos, como el de los lava copas y eso no se puede comparar con un ingeniero en petróleo que trabaja en Malargüe".

"El problema -siguió- es que nosotros pagamos IVA sobre mano de obra, algo que no sucede en los países turísticos donde el hotel tiene 0 de IVA y el restorán paga la mitad. Por eso abonan mejores sueldos y tientan a que los más capacitados emigren de la Argentina",,

Enseguida volvió sobre la competencia desleal con la informalidad: "Los convenios colectivos de trabajo son muy bueno porque preven todo, pero lo que fallan son las inspecciones a los informales. Siempre se controla a los mismos. AFIP, ATM, ANSES... van siempre a los negocios legales. Es más: va el Ministerio de Trabajo de la Nación y a los días va la Subsecretaría de Trabajo de la provincia a hacer la misma inspección".

Caminos del vino. El enoturismo es un imán para atraer visitantes. Foto: Archivo Diario UNO. El turismo del vino es uno de los grandes atractivos para quienes visitan Mendoza.

El crecimiento del turismo en Mendoza

El dirigente de AEGHA reconoció que "está bien hoy el nivel de actividad y es buena la promoción que ha hecho el Ente de Turismo de Mendoza. Está por formarse el Consejo Asesor Privado, una iniciativa impulsada por Alfredo Cornejo cuando era gobernador que hará más veloz la toma de decisiones. El punto ahora es cómo hacemos para que este fenómeno mundial de la gente ávida por viajar después de la pandemoa se mantenga en el tiempo".

El enoturismo como producto estrella

Fernando Barbera destacó que "tenemos un producto estrella que es el turismo del vino. Nos costó convencer a los bodegueros que hace 20 años pensaban sólo en la industria y resulta que hoy el enoturismo es una pata importantísima del clúster del vino. Lo que tenemos que hacer es que no se agote allí".

"Tenemos que potenciar el turismo de montaña y hay un plan muy bueno del Gobierno que empieza por Puente del Inca. También hay que potenciar Lavalle con el turismo cultural, el Sur y el Valle de Uco. Sí está faltando mejor conectividad" "Tenemos que potenciar el turismo de montaña y hay un plan muy bueno del Gobierno que empieza por Puente del Inca. También hay que potenciar Lavalle con el turismo cultural, el Sur y el Valle de Uco. Sí está faltando mejor conectividad"

Luego reflexionó: "Mendoza tiene un potencial muy grande pero no debemos caer en el monoproducto para que la gente no se aburra de nosotros. Tenemos una naturaleza muy valorada por el visitante y nosotros tenemos que ponernos las pilas con el turismo sostenible y la gastronomía regional con productos frescos locales. Así, de paso, generamos trabajo digno. Hay mucho por hacer y las perspectivas son buenas".

