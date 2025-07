La escultura de San Martín y Merceditas ya luce en la Alameda tras ser restaurada por vandalismo. 

“Tuve que reestructurarla toda por dentro, desde los brazos hasta la cabeza y los pies, reforzando con hierros en ángulo y nuevos anclajes al banco. Lo que más me interesa es que quede fuerte, que no puedan volver a dañarla fácilmente”, comentó Sonia López. “La escultura está hecha para que se puedan sentar, para jugar, para sentirse acompañados por San Martín y Merceditas. No quiero imaginarla enrejada. Confío en que vamos a poder cuidarla entre todos”, agregó.

San Martín y Merceditas esculturas 2 Empleados municipales instalaron las esculturas en la Alameda. Municipalidad de Mendoza

Revalorizar el patrimonio urbano de la Ciudad de Mendoza

La restauración y reposición de esta escultura se encuentra dentro de una política del municipio de poner en valor el patrimonio urbano. En ese sentido, Elsa Rodríguez, jefa del Departamento de Patrimonio, explicó que ante hechos vandálicos como este, se pueden aplicar sanciones previstas en el Código de Convivencia, que incluyen la reparación del daño o la realización de tareas comunitarias. “Trabajamos permanentemente en la concientización, pero también aplicamos herramientas legales para evitar que esto se repita”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo, remarcó la importancia de proteger los espacios públicos y las obras que los enriquecen: “Nos da alegría que esta escultura vuelva a su lugar. Es triste que la tengamos que restaurar por cuarta vez, pero seguimos trabajando por pedido del intendente Ulpiano Suarez para mantener en condiciones cada uno de nuestros espacios. Esto afecta a la Ciudad, al turismo y a la comunidad. Por eso el llamado es claro: cuidemos el patrimonio urbano, es de todos”.

San Martín y Merceditas esculturas 3 Desde el municipio llamaron a denunciar hechos de vandalismo contra el patrimonio urbano. Municipalidad de Mendoza

Desde el Municipio llamaron a denunciar los actos de vandalismo

Rinaldo destacó además que la Ciudad de Mendoza cuenta con un sistema de vigilancia que incluye cámaras y cuadrantes de seguridad, y que el programa Ojos en Alerta permite a los vecinos denunciar situaciones sospechosas en tiempo real. “Sabemos que los hechos ocurren sobre todo en horarios nocturnos, pero confiamos en que, con compromiso colectivo, podemos proteger lo que nos pertenece”, concluyó.