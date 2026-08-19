La edad exacta en la que tu perro se convierte en viejo según su tamaño y los cuidados obligatorios

Esta diferencia obedece a factores metabólicos y de desgaste orgánico. Identificar esta etapa es crucial para ajustar la dieta y los controles médicos, transformando la prevención en nuestra mejor herramienta de cuidado.

Los perros medianos pueden considerarse viejos entre los 8 y los 10 años.

Pasando en limpio, el orden quedaría conformado de la siguiente manera:

Perros pequeños (hasta 10 kg): suelen considerarse senior a partir de los 10 a 12 años .

suelen considerarse senior a partir de los . Perros medianos (10 a 25 kg): entran en la etapa senior alrededor de los 8 a 10 años .

entran en la etapa senior alrededor de los . Perros grandes (25 a 45 kg): se consideran mayores a los 7 u 8 años .

se consideran mayores a los . Perros gigantes (más de 45 kg): su etapa senior comienza prematuramente, alrededor de los 5 a 6 años.

Cuidados obligatorios para tu mascota

Una vez identificada la vejez en nuestra mascota, el compromiso debe elevarse. Los cuidados obligatorios comienzan por la medicina. Las visitas al veterinario deben incrementarse a dos por año, permitiendo el diagnóstico precoz de patologías comunes como la artrosis, las enfermedades renales o problemas de visión y audición que, si se detectan a tiempo, son mucho más manejables.

En segundo lugar, la alimentación debe ser estrictamente ajustada. Un perro mayor requiere menos calorías, pero una mayor calidad nutricional, a menudo suplementada con condroprotectores para proteger sus articulaciones, las cuales sufren el desgaste de toda una vida.

Finalmente, el entorno debe adaptarse. Alfombras antideslizantes para evitar caídas, camas con memoria para un descanso reparador y paseos de menor impacto físico son gestos necesarios.