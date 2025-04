Las declaraciones de Lizy Tagliani

En medio de la polémica, el pasado domingo desde Telefe le pidieron a Tagliani que asistiera a conducir La Peña del Morfi. Apenas comenzó el programa la conductora habló y pidió disculpas a sus compañeros. Afirmó que se iba a poner a disposición para que todo se aclare y comentó: "Yo soy una buena mina, una buena persona".

lizy tagliani1.jpg Lizy Tagliani hizo su descargo en La Peña de Morfi.

No obstante, Pochi de Gossipeame contó en Puro Show que Tagliani no habría hecho caso a las advertencias de las autoridades de Telefe. Al parecer, le dijeron que no hiciera ningún descargo y optara por guardarse.

El futuro de Lizy Tagliani en Telefe

"Me dijeron que fue un día muy difícil. Lizy leyó el descargo y eso me llamó la atención, porque si te sale de adentro, lo decís y no lo lees, pero por ahí necesitaba ordenarse. No fue lo más lindo para el programa, ni lo que le gusta al canal y esta no es la primera vez que la tienen en la mira. ¿Habrá Lizy el domingo que viene en Telefe?", comentó la panelista Paula Varela en Intrusos.

Además, agregó: "En Telefe están con los ojos puesto en ella por lo que ya pasó con Marley en su casamiento y lo de Cami Homs, que no gustó nada. Esta es la tercera mancha en el tigre. Lo que me dicen es que cuando terminó La Peña de Morfi ella se quería ir y se preguntan qué va a pasar el domingo que viene".

Por su parte, Marcela Tauro aseguró que la humorista y las autoridades de Telefe, habrían decidido que se quede hasta el domingo de Pascua y que después va a realizar un "retiro voluntario".