"La Doga" Vivi, la ex boxeadora mendocina que tiene un comedor y ayuda a más de 50 chicos

Viviana Corzo (1).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

La Doga, antes de tener 12 hijos y adoptar a uno más, era boxeadora. Su sueño de las peleas internacionales quedó trunco por un accidente que tuvo a los 26 años, pero sus ganas de boxear no. Esas quedaron intactas y se volcaron en la inconmensurable tarea social que lleva adelante sin que ningún organismo, público o privado la asista en su comedor. La única persona que respalda a la Doga es Alejandra Locomotora Oliveras, la boxeadora santafesina seis veces campeona mundial.

La extraordinaria Doga

La Doga tiene 51 años y hace 25 años que ya no es boxeadora profesional.

Empecé a entrenar por mis hermanos, ellos me llevaron. Después fui yo la que me quería quedar boxeando Empecé a entrenar por mis hermanos, ellos me llevaron. Después fui yo la que me quería quedar boxeando

Su sueño de boxeadora campeona mundial se complicó por un accidente, pero ella tenía otras metas y otros sueños que sí cumplió.

Tuvo 12 hijos, y adoptó a uno más.

A veces escucho que se vuelven locos con un solo hijo y me da risa, yo a veces tenía uno alzado, uno en el changuito y otro en la panza A veces escucho que se vuelven locos con un solo hijo y me da risa, yo a veces tenía uno alzado, uno en el changuito y otro en la panza

Pasaron los años y sus hijos crecieron y se fueron, excepto dos varones discapacitados que viven con ella y le ayudan en el comedor.

Sin embargo, el deseo de cuidar y de ayudar no se apagó en la Doga.

Viviana Corzo (10).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

“Como ex boxeadora creo en que el deporte puede salvar vidas. Empecé a enseñar boxeo a los chicos y chicas que me venían a ver, en mi casa. Mi marido me hace pesas de cemento, y me donaron unas bolsas y guantes, pero por supuesto que nos faltan elementos”.

Todo lo que les falta, la Doga lo pone de su propio presupuesto y fuerzas. Desde la comida que cada día sirve en su comedor, hasta la voluntad, todo.

Mujeres empoderadas

Además de mantener el comedor y entrenar a jóvenes deportistas en boxeo, Vivi tiene otra tarea social. Es la de asistir a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

"Muchas de estas chicas vienen a mi casa para que, como boxeadora, les enseñe a defenderse. Yo les enseño, pero además, las acompaño para que hagan la denuncia, pensá en tus hijos, les digo. A ellos también les van a pegar"

El respaldo que les ofrece La Doga a estas mujeres, es más que auténtico: hasta las ha alojado en su casa para protegerlas, aún a fuerza de ponerse en peligro ella. Sin embargo, lo hace porque ayudar está en su ADN. No le importa arriesgarse, la solidaridad es su vocación.

Un comedor de puertas abiertas

A pesar de toda la garra que le pone a la vida, la ex boxeadora tiene muchas dificultades para mantener el comedor y merendero.

Viviana Corzo (9).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Económicas, por supuesto. Le cuesta a diario abrir el comedor para los casi 50 chicos que le van a pedir ayuda. Campea las necesidades con ayuda de muy poca gente. Los dueños de la verdulería en la que trabaja, son sus actuales mentores.

Yo les he dicho, no quiero plata, quiero que me den verduras, que a los chicos les hacen bien. Ahora por ejemplo acabo de poner la olla, les voy a hacer un sopón con papas, choclo, zanahorias, de todo Yo les he dicho, no quiero plata, quiero que me den verduras, que a los chicos les hacen bien. Ahora por ejemplo acabo de poner la olla, les voy a hacer un sopón con papas, choclo, zanahorias, de todo

Gustavo Morillas, de la Asociación Sureste de Box, es otro de sus ayudantes.

"Gustavo me ayudó a través de la asociación a hacer campañas para juntar mercadería y ropa para los chicos”.

La ex pugislsta cuenta que, a pesar de que golpeó puertas de cuanta institución pública y privada le sugirieron con el fin de buscar ayuda para su comedor, no consiguió asistencia permanente de nadie. Y esto la angustia porque ha habido veces que no tiene cómo sostener el desayuno y el almuerzo que les da a los chicos y chicas y hasta a los abuelos que van a su comedor.

Les hago pan casero y mate cocido, con eso la voy llevando Les hago pan casero y mate cocido, con eso la voy llevando

Por otra parte, La Doga tiene un serio problema de salud, que muchas veces la tira en la cama y no la deja seguir.

Me levanto por los chicos, ellos me animan, por ellos me hago todos los estudios y trato de mejorar. Cuando no me siento muy bien, pongo música y le pido fuerzas a Dios y me pongo a trabajar, igual que siempre. Me levanto por los chicos, ellos me animan, por ellos me hago todos los estudios y trato de mejorar. Cuando no me siento muy bien, pongo música y le pido fuerzas a Dios y me pongo a trabajar, igual que siempre.

Viviana no puede estarse quieta. Además de las incontables tareas sociales que realiza –algunas con la naturalidad de una madre de familia numerosa, que no cuenta cuántos son los platos que sirve, mientras que la comida alcance- También se preparó como jueza árbitro e instructora de boxeo.

Soy la única en todo Cuyo que lo hace Soy la única en todo Cuyo que lo hace

De boxeadora a boxeadora

Alejandra Oliveras.jpeg

La Doga cumple sus sueños, eso es innegable. Insiste hasta lograrlo. Tiene garra y disciplina de campeona. Entre esos sueños, ella se propuso conocer a Alejandra Locomotora Oliveras, la argentina séxtuple campeona mundial de boxeo, que actualmente reside en Santa Fe.

Supe de la historia de la Doga por un amigo en común que tenemos en Mendoza, me enteré de que uno de sus sueños era conocerme y me comuniqué con ella, es increíble esa mujer, el trabajo que hace, a pesar de no estar bien de salud Supe de la historia de la Doga por un amigo en común que tenemos en Mendoza, me enteré de que uno de sus sueños era conocerme y me comuniqué con ella, es increíble esa mujer, el trabajo que hace, a pesar de no estar bien de salud

Locomotora le envió a la Doga elementos para su gimnasio y algunas de sus remeras “para que las usara cuando se sintiera sin fuerzas”.

Ella la apoyó y la seguirá apoyando desde su provincia, pero pidió a los mendocinos y mendocinas la solidaridad diaria que La Doga necesita.

Lo que Viviana hace es extraordinario. Hace unos días la llamé y me contó que tenía a una mujer y mamá de cinco hijos viviendo en su casa, con los niños. Una víctima de violencia de género que le pidió ayuda y ella hasta le dio su cama. No sé cuánta gente es capaz de hacer esta tarea Lo que Viviana hace es extraordinario. Hace unos días la llamé y me contó que tenía a una mujer y mamá de cinco hijos viviendo en su casa, con los niños. Una víctima de violencia de género que le pidió ayuda y ella hasta le dio su cama. No sé cuánta gente es capaz de hacer esta tarea