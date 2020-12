La doctora Marta Cohen habló de la vacunación en Reino Unido

Respecto a si de esta forma se terminará finalmente con la pandemia, la doctora aclaró tajante: "Es el principio, no es la panacea. Hay que tenerlo en cuenta. Yo hace un tiempo subí un video mostrando los tres pilares para combatir la pandemia, donde digo que la vacuna es una ayuda. La persona que se vacuna puede infectarse y puede contagiar. Eso es importante, porque el objetivo de la vacuna es evitar las complicaciones serias, la internación hospitalaria, la sobrecarga de los hospitales y la muerte del paciente", dijo.

"De los 11.633 vacunados de Oxford, 131 se infectaron, pero todos como un resfrío leve. Entonces ahí dijeron: este tiene que ser el objetivo", puntualizó Cohen.

La médica pediatra radicada en Europa, confirmó que pese a la vacuna, hay que seguir con las medidas de prevención vigentes. "Es importante que, si aún estamos vacunados o sabiendo que se tiene inmunidad, se tiene que seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos. Las autoridades tienen que hacer semanalmente dos testeos a la población para que se termine la pandemia".

"Esto es una ayuda, se va a notar porque entre las personas mayores y vulnerables, el personal de salud –que son los más expuestos- va a disminuir la mortalidad, en los próximos seis meses creo yo, se va a notar en el mundo, cuando empiece la vacunación en todo el planeta. Pero no va a terminar con la pandemia si no hacemos todo lo demás", aclaró la doctora egresada de la Universidad Nacional de La Plata.

Respecto al operativo de vacunación a iniciarse esta semana en el Reino Unido, donde la pediatra argentina ha sido nombrada por la Reina Isabel como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante, dijo: "Acá se están haciendo varias cosas. Por un lado, esta vacuna se va a dar en los hospitales públicos para el personal de salud, es decir que se están habilitando lugares en la ciudad, por ejemplo, nosotros estamos viendo un lugar de la universidad que tiene un espacio grande para que la gente ingrese por un lado, se registre, se vacune, descanse, y salga por otra puerta. Se están contratando a 30 mil o 40 mil vacunadores y todos tienen que hacer cursos para tener un certificado de que pueden vacunar, y lo mismo está pasando con la vacuna de Oxford, que todavía no está aprobada, pero esas, como se transportan a temperatura de heladera, se van a administrar en las clínicas barriales, centros de salud".

Alerta por las aperturas veraniegas

Consultada por la mesa del programa Primeras Voces de Radio Nihuil, la patóloga pediatra habló sobre las medidas que se están tomando en Argentina de cara a este verano y las vacaciones. "El otro día escuchaba en un programa de TV, mientras esperaba que me entrevistaran, que abrían las fronteras, que no había necesidad de testeos, que venía el verano y otras cosas. Yo me dije ¡Por favor no! – tienen que seguir haciendo testeos, vigilando. Eso fue lo que pasó aquí en Europa. Acá dijeron abramos las fronteras, no hay casos, había días sin ninguna muerte, no se testeaba, no se hacía cuarentena. El virus que circula ahora en Europa en la segunda ola vino de España, el 80%. Entonces no hagan lo mismo en Argentina. Hay que seguir testeando, seguir la vigilancia epidemiológica continua. Si no, vacunar a todos, va a ser una pérdida de dinero, ya que la vacuna no evita que te infectes y no evita que te enfermes", advirtió Marta Cohen.

El error de las escuelas cerradas

Respecto al retorno a clases de los niños, la especialista fue contundente al criticar la no presencialidad de las clases: "A mí me parece terrible que no haya habido clases, porque las especulaciones respecto a que no había clases porque los chicos se infectaban mucho no es verdad. Eso se supuso al principio, pero inmediatamente se descartó. Los chicos se infectan menos, se enferman menos, y los chicos se mueren menos", informó.

"En un hospital pediátrico del Reino Unido, hemos tenido 30 chicos internados con coronavirus, y uno se murió. Es decir, que los chicos no vayan a clases es una equivocación. Los chicos tienen que tener un protocolo, donde se ingresa a la escuela en diferentes horarios de acuerdo al grado, se sale a diferentes horarios, no hay recreos de toda la escuela sino por grados, no van a la cantina, y como acá, que almuerzan en la escuela, lo hacen en su salón o ir a horarios diferentes", detalló la también mamá de tres chicos y casada con un arquitecto tucumano.

"Si hay un caso de maestras o de chicos contagiados, se aísla el grado, pero no se cierra la escuela. Las consecuencias psicológicas en los niños –sobre todo de los más pequeños- que no tienen tanto manejo de lo “online”, y de perder el contacto con sus pares, sus amigos y la educación, van a ser terribles. Eso se va a ver en los próximos años. El daño que le hacemos a la próxima generación va a ser muy grave", explicó la pediatra.

Sobre las distintas vacunas a tener disponibles pronto, y sus calidades, la argentina residente en Sheffield, Inglaterra, describió: “La vacuna rusa utiliza un método que es similar, pero diferente, al de Oxford. A mí no me general ninguna inquietud con respecto a la seguridad del método. Si, a las vacunas, según quien la apruebe: la OMS, y la organización de cada país, la ANMAT en Argentina, tienen que seguir los procedimientos rigurosos para aprobar aquellas vacunas o tratamientos que demuestren la eficacia y seguridad. Es decir que, si la vacuna está aprobada por la OMS y el ANMAT, entiendo que se han seguido los procedimientos rigurosos y exhaustivos. Que venga de Rusia, que venga de China, o venga de Estados Unidos, no es algo en lo que tengamos que pensar. Necesitamos más vacunas, necesitamos a la Sputnik V, a la Pfizer, a la Oxford, porque esos tres o cuatro laboratorios que están ahora terminando, no van a alcanzar para la población mundial".

Para concluir continuó: "La (vacuna) de Pfizer es un método nuevo, completamente novedoso, no se ha probado nunca de manera masiva, pero me la voy a dar, porque entiendo que, aunque tenga un poco de temor, personalmente cuando me toque el turno lo hare. Se ha probado, ha demostrado ser eficaz, y tenemos que seguir para adelante. Lo importante no es pensar de donde viene, sino demostrar que es eficaz y que los organismos que tienen que aprobarla sigan los procedimientos", concluyó Marta Cohen.