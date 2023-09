La demanda de pacientes en las clínicas bajó hasta el 50% por el cobro de la consulta

"No podría precisar el porcentaje, pero sí puedo decir que hasta hoy tenemos menos pacientes. Estamos muy atentos a lo que suceda entre los gerenciadores y los médicos que son los que tienen el acuerdo particular porque nosotros no somos parte", dijo Vázquez.

Por otro lado, precisó que los afiliados se fueron enterando poco a poco cuáles eran las prepagas y obras sociales que habían acordado absorber un porcentaje de los $6.000, que accedieron al reclamo de los médicos o que directamente no habían llegado a ninguna solución.

En general, se estima que la caída en las consultas es del orden del 48% al 50% y en otros sanatorios se ha ido normalizando como es el caso de la Clínica de Cuyo.

El director médico de este efector de salud, Andrés Donadi, admitió que actualmente la atención con el pago de la consulta se normalizó al 90%.

"En nuestro caso tenemos pacientes de un nivel socioeconómico alto o que prefieren pagar los $6.000 privilegiando la atención médica que reciben en este centro asistencial", acotó.

El conflicto en salud por el coseguro

El viernes pasado los profesionales comenzaron a no recibir las obras sociales, prepagas y mutuales en reclamo al retraso del valor de las prestaciones, que además se liquidaban con un delay de tres meses.

Según acordaron las distintas asociaciones científicas, muchas de ellas agrupadas en el Círculo Médico, la consulta asciende a los $6.000, mientras que la atención en psiquiatría es de 8.000.

En medio del congelamiento de los aumentos de las prepagas y la consulta como particular, un gerente médico de una clínica privada, que prefirió que no trascendiera su nombre, manifestó: "Estamos viviendo una situación muy delicada. Lo que necesitamos es llevar algo de cordura al sistema, porque no sirve seguir incendiando todo. Los sanatorios estamos tratando de garantizar la atención a los pacientes".

Críticas del Gobierno a la Nación

El Gobierno provincial opinó sobre el conflicto entre las asociaciones profesionales y las prepagas y responsabilizó a la Nación por ser la autoridad de aplicación y la entidad que fija los nomencladores.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, puntualizó que los aranceles mínimos obligatorios que se han establecido desde el Ministerio de Salud “son paupérrimos” y analizó que ese es el origen de este desencuentro que afecta a los mendocinos.

Para Sagás la manera en la que se destrabará este conflicto es subir los valores de las prestaciones, como vienen reclamando los profesionales.