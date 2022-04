La cruda respuesta a un vecino que le reclamó 5 "mangos"

Te puedo asegurar: Baleó a un vecino en una violenta pelea y lo detuvieron en el hospital al visitar a su padre

En la publicación, el usuario @SidVina compartió la foto que causó sensación: en la pared de una residencia, un vecino pegó un cartel que lee lo siguiente: "Inquilino del depto. 2D, por favor devolver el dinero que cayó en su patio hace 1 mes. Gracias". Tomando ofensa al pedido de su vecino, la persona del 2D respondió con su propio cartel:

"Querido vecino, 3 cosas: 1) No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos; 2) Eran $5 (rata coluda); 3) Pretendes que te los alcance yo", se puede leer en el agresivo cartel, que el habitante del 2D coronó con la ilustración de una rata para enviar el mensaje fuerte y claro. La hilarante interacción termina con la intervención de un tercer vecino, que escribió sobre el segundo cartel: "Jajaja... Rata coluda. Atte: 2B".

La publicación no tardó en hacerse viral en Twitter, reuniendo más de 65 mil 'me gusta's, casi 3 mil retuits y cientos de comentarios, memes y fotos reaccionarias de los internautas argentinos. "Es como twitter en formato físico", "Me caes muy bien, persona que vive en el 2B", y "Aquí un resumen de como es vivir en un conjunto", fueron algunos de los comentarios debajo de la publicación viral.

El meme, que aparentemente fue reciclado y lleva circulando la red social del pajarito unos cuantos años, también motivó a los demás usuarios a compartir sus propias experiencias con escraches públicos en departamentos.

Una cuenta publicó la foto de su propio cartel, una furiosa letra abierta que un vecino pegó en el ascensor del edificio: "Quién es el guarro que escupe en el ascensor. Ya enganché a uno y se le fueron las ganas. A ver si te puedo enganchar a ti guarro/a. Grosero!! Cochino!!", se lee en el papel.