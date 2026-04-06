La construcción de un nuevo buque remolcador en América de Sur promete revolucionar la logística portuaria

La construcción se lleva a cabo en las instalaciones del astillero en Valdivia, con un plazo estimado de 15 meses, y la entrega está prevista para el primer semestre de 2027. Este buque será parte de la flota de SAAM, y su incorporación permitirá realizar operaciones de escolta y asistencia con mayor seguridad y eficiencia, cumpliendo un rol estratégico en la logística marítima del país y la región.

Buque (1)

Como es este buque

Este remolcador no es solo un buque más. Representa una oportunidad para consolidar la industria naval chilena, generar empleo, fortalecer proveedores locales y proyectar la capacidad industrial del país a estándares internacionales.

Cada pieza ensamblada en ASENAV refleja un esfuerzo conjunto donde la tecnología, la logística y la tradición naval se unen para crear un barco que marcará un antes y un después en la asistencia portuaria en América del Sur. Uno de los aspectos más destacados es su compromiso con la descarbonización. El buque integrará un avanzado sistema de tratamiento de gases de descarga para separar óxidos nitrosos.

Este se caracteriza por