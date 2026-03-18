La ciudad con el aeropuerto más grande del planeta Tierra: equivalente a 98 estadios de fútbol

Inaugurado en septiembre de 2019, el Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing fue construido para aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional de Beijing Capital, que durante años figuró entre los aeropuertos más transitados del planeta Tierra. El nuevo aeropuerto se ubica a unos 46 kilómetros del centro de la ciudad de Beijing y fue diseñado para convertirse en uno de los principales centros de conexión aérea de Asia.

Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing (1)

El objetivo de este aeropuerto

Lo que lo distingue es la dimensión de su terminal principal. El edificio ocupa aproximadamente 700.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en la terminal aeroportuaria más grande del mundo en un solo edificio. Su diseño, con forma de estrella o “estrella de mar”, permite reducir las distancias de caminata para los pasajeros y optimizar el flujo entre puertas de embarque. Esta estructura fue diseñada por el estudio de la reconocida arquitecta Zaha Hadid, en colaboración con el Beijing Institute of Architectural Design.

La construcción del aeropuerto fue extremadamente rápida considerando su escala. El proyecto comenzó en 2014 y se completó en apenas cinco años. Además de la terminal principal, el complejo incluye múltiples pistas, estaciones ferroviarias de alta velocidad, conexiones de metro y autopistas que lo integran con la red de transporte de la región metropolitana.

El objetivo a largo plazo es ambicioso. El aeropuerto fue diseñado para manejar hasta 100 millones de pasajeros al año cuando alcance su máxima expansión, una cifra comparable con los aeropuertos más transitados del planeta Tierra. También se proyecta que opere con siete pistas de aterrizaje, consolidando su papel como uno de los principales hubs de aviación internacional.