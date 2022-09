La Ciudad comenzó las obras del Memorial Malvinas Mendoza en el Parque Central

Desde la Ciudad de Mendoza sostuvieron que "con esa acción se busca seguir ejercitando la memoria, recordando y reivindicando a nuestros héroes a 40 años de la gesta de Malvinas".

El 2 de abril, fecha en que se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Ciudad realizó el llamado a concurso público provincial en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Mendoza y con la colaboración de Acuvema (Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas), AVUM (Asociación de Veteranos Unidos por Malvinas), ADEM (Asociación de Ex combatientes de Malvinas) y Fecuvema (Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas).

memorial de malvinas ciudad de mendoza parque central2.jpg El memorial que se adaptará a la linealidad del Parque Central, tendrá 50 metros de largo y 10 metros de ancho.

Cómo será el Memorial Malvinas Mendoza

Según la información de la Ciudad de Mendoza, el futuro memorial que se adaptará a la linealidad del Parque Central, tendrá 50 metros de largo y 10 metros de ancho. Además, constará de una explanada construida en hormigón armado y una estructura con tabiques de hormigón armado, sobre los cuales se colocarán las chapas de la fachada.

"Como pieza principal y única, el muro Malvinas reflejará en sus dos caras la dualidad que cualquier hecho memorable trae aparejado: historia y homenaje; dolor y celebración; soberanía y pérdida", afirmaron desde la comuna.

Su cara principal, metálica y traforada, arrojará luz sobre los acontecimientos más relevantes en forma de cronología histórica y contará la gesta de Malvinas desde sus inicios hasta la situación actual por la soberanía del territorio.

La otra cara, "pétrea y austera, materializará el recorrido de los héroes caídos y rendirá homenaje a los 15 mendocinos que dieron su vida en representación de todo el pueblo argentino". Además, se plasmará la llama votiva.

