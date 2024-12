La científica mendocina Beatriz García explicó cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas

lluvia de estrellas geminidas 2.jpg

En qué lugares se verá mejor la lluvia de estrellas

Según la astrónoma, para ver el fenómeno hay que buscar un lugar lo más despejado y oscuro posible, ubicado hacia el Este. El punto es que estamos en el periodo de luna en cuarto creciente y la luz de la luna conspira contra la visibilidad de los meteoros.

Sin embargo, para los que deseen intentarlo, la hora en la que se podrán ver mejor es cerca de las 2 am del viernes, pero continuará siendo visible toda la semana. Además, se trata de la última lluvia de estrellas del año, por lo que puede valer la pena el intento, aunque es necesario reiterarlo para no herir las ilusiones de más de un romántico: no es seguro poder verlas.

De dónde provienen las Gemínidas

A esta altura, quien se decida a quedarse despierto hasta las dos de la mañana sabiendo que por más que se lleve la frazada a la terraza quizás se quede con las ganas de pedir tres deseos tiene que saber la verdad: no son estrellas.

En verdad se trata de partículas del asteroide 3.200 Faetón que mantienen una órbita: la del cuerpo del cual provienen. La Tierra atraviesa la órbita de estos cuerpos y los fragmentos atrapados por la gravedad rozan la atmósfera y se prenden fuego, por eso reciben el nombre de "bólidos".

Entonces, los que no puedan ver esta maravilla astronómica al menos cuentan con esta explicación técnica: lo que estaban esperando no eran estrellas fugaces sino rocas en llamas, o más específicamente, una lluvia de bólidos. El año que viene lo pueden volver a intentar.