Sin embargo, la caída de agua más alta del planeta Tierra no se encuentra en la superficie ni puede verse a simple vista. Con una altura que supera ampliamente a cualquier cascada terrestre, este fenómeno ocurre a más de tres mil metros bajo el océano.

Catarata (2)

La cascada más alta del planeta Tierra está a más de 3.000 metros bajo el océano y desafía la naturaleza

Según estudios oceanográficos, la cascada más alta del planeta Tierra no está en un país visible, sino en el fondo del océano, en el Estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. Este fenómeno natural es conocido como la cascada submarina del estrecho de Dinamarca. A diferencia de cualquier catarata tradicional, esta formación alcanza una caída de más de 3.500 metros, superando ampliamente al Salto Ángel.