Los océanos del planeta Tierra son un territorio lleno de misterios, desde las oscuras profundidades abisales hasta corrientes invisibles que recorren el mundo entero. Aunque solemos imaginar las grandes cascadas en selvas o montañas, como las Cataratas del Iguazú, la naturaleza guarda sorpresas mucho más extremas y desconocidas.
La cascada más alta del planeta Tierra está a más de 3.000 metros bajo el océano y desafía la naturaleza
Oculta a más de 3.000 metros de profundidad en el océano, esta cascada invisible supera en altura y caudal a cualquier otra en el planeta Tierra
Sin embargo, la caída de agua más alta del planeta Tierra no se encuentra en la superficie ni puede verse a simple vista. Con una altura que supera ampliamente a cualquier cascada terrestre, este fenómeno ocurre a más de tres mil metros bajo el océano.
La cascada más alta del planeta Tierra está a más de 3.000 metros bajo el océano y desafía la naturaleza
Según estudios oceanográficos, la cascada más alta del planeta Tierra no está en un país visible, sino en el fondo del océano, en el Estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. Este fenómeno natural es conocido como la cascada submarina del estrecho de Dinamarca. A diferencia de cualquier catarata tradicional, esta formación alcanza una caída de más de 3.500 metros, superando ampliamente al Salto Ángel.
Se trata de una corriente gigantesca de agua fría que se hunde bajo aguas más cálidas del océano debido a diferencias de temperatura y salinidad, generando un flujo continuo imposible de observar desde la superficie. Dentro de esta región del Atlántico Norte, el fenómeno se produce cuando aguas densas del Ártico descienden abruptamente por el relieve submarino. Este proceso forma una especie de “catarata invisible” que se extiende por cientos de kilómetros y transporta millones de metros cúbicos de agua por segundo.
¿Cómo es la cascada más alta del planeta Tierra?
Esta maravilla de la naturaleza se caracteriza por:
- Caudal gigantesco: mueve entre 3 y 5 millones de m³ por segundo, miles de veces más que muchas cascadas visibles.
- Impacto climático: forma parte de la llamada circulación termohalina, fundamental para regular el clima del planeta.
- Ubicación extrema: ocurre a miles de metros bajo el océano, en un entorno sin luz y con presiones extremas, imposible de visitar directamente.
- Acceso científico: solo puede ser estudiada mediante instrumentos oceanográficos, sensores y expediciones científicas especializadas.
- Impacto global: esta cascada es clave en la circulación oceánica mundial, ayudando a regular el clima del planeta Tierra a través de corrientes profundas.
- Récords mundiales: es la cascada más grande y alta del planeta Tierra, superando por más del triple a cualquier caída de agua en tierra firme.