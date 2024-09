La casa de Segura se convierte en Patrimonio Cultural de los santarrosinos.

“La decisión de adquirir este lugar y que se convierta en patrimonio de todos los santarrosinos no fue de un día para el otro, a lo largo de los años he escuchado de mis vecinos la necesidad de no perder ese inmueble, de recuperarlo y ponerlo en valor. En estas paredes transcurre básicamente el origen de nuestro pueblo” comentó Destéfanis.

“Hoy tenemos la posibilidad de hacer el deseo del pueblo realidad y creo es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Se trata de un predio de 8 hectáreas, con 3 galpones, esta casona antigua. Ya estoy imaginando todo lo que podemos hacer acá: un jardín botánico, un espacio de recreación para toda la familia, un circuito turístico para aquellos que quieran reconstruir la historia a través de esta casa. Esto a partir de hoy es del pueblo de Santa Rosa, dijo La Intendenta.