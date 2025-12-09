Inicio Sociedad Casa
La casa que se construyó al revés por una particular razón: cuál es el secreto en su diseño y a dónde está

Hace algunos años, un empresario creó una casa, pero para nada tradicional. Su techo está en el piso y se construyó al revés de cualquier hogar. ¿Por qué?

Cada rincón del planeta, cada país y lugar tiene algo que lo hace muy peculiar. Hay cosas imaginables y otras no tanto, como una casa que se construyo literalmente al revés. Su diseño esconde una razón que nadie se imagina. ¿Parece imposible, no?, pero gracias a que genera tanta curiosidad, hoy te contamos a que se debe su forma.

En este sentido, el mundo eligió a Polonia para guardar rincones curiosos y conmovedores. Uno de los lugares más visitados es la Upside Down House, la famosa “casa al revés” ubicada en el pequeño pueblo de Szymbark.

A primera vista parece una atracción turística extravagante, pero su origen en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo: es una obra simbólica que denuncia la inestabilidad social, política y emocional vivida durante décadas bajo el régimen comunista.

casa Upside Down House (1)
El mobiliario, incluyendo mesas, sillas y camas, también está atornillado al "piso" (techo), lo que obliga a los visitantes a caminar sobre el cielo raso.

Esta casa sin duda desafía la lógica. Su construcción, inaugurada en 2007, es literalmente una casa hecha al revés. Al entrar, la sensación de mareo y desorientación es inevitable. Pero ese efecto no es casual.

De hecho, su complejidad fue tal que el proceso de construcción fue inusualmente largo y demandante: llevó 114 días completarla, un tiempo mucho mayor al que requiere una vivienda convencional.

El creador de esta vivienda surrealista es Daniel Czapiewski, un empresario y filántropo polaco que dedicó gran parte de su vida a promover la memoria histórica y el desarrollo cultural de la región. Según él, la casa debía transmitir a través de la arquitectura el impacto emocional que dejó en la sociedad polaca la época comunista, un período en el que “todo parecía estar dado vuelta”.

Czapiewski diseñó la casa como un recordatorio viviente del caos, la incertidumbre y la falta de estabilidad que marcaron esos años. Cada detalle de la Upside Down House fue pensado como una metáfora:

  • La desorientación al caminar simboliza la confusión ideológica que atravesaban las familias.
  • Los objetos cotidianos fuera de lugar representan el quiebre de la normalidad.
  • Y la imposibilidad de encontrar equilibrio hace referencia a un país que, durante mucho tiempo, funcionó en un “mundo de cabeza”.

Miles de visitantes llegan cada año a Szymbark para experimentar la extraña sensación de recorrer una casa invertida y, al mismo tiempo, conectar con una parte clave de la historia polaca. Hoy, la casa es un símbolo arquitectónico, una obra de arte y una lección histórica condensada en un espacio que confunde, impacta y hace pensar.

