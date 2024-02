La casa propia de la posta sanitaria del secano lavallino, sueño cumplido por Vendimia Solidaria

Righi, Daniel Vila y Pamela David.jpg Roberto Righi, ex intendente de Lavalle, junto al presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila y su esposa Pamela David. En la foto también se encuentra el ex ministro de Salud, Matías Roby. Fuente/ Posta sanitaria 200 Lavalle

“Hoy en la posta sanitaria tenemos Internet lo que es muy importante para solicitar alguna ambulancia o sacar turnos. Nuestros pacientes son atendidos con privacidad, algo que era imposible cuando funcionábamos en el aula de la escuela de la zona”, detalló la trabajadora de la salud.

nilda nievas posta sanitaria 200 de lavalle (1).jpg Nilda Nievas, la enfermera y encargada del lugar mostrando parte del equipamiento donado a la Posta Sanitaria 200 en Lavalle. Fuente/ Centro de Salud de Lavalle

La enfermera del pueblo es el alma de este centro asistencial. Hasta los días feriados atiende a la gente del lugar.

"Cuando me necesitan me buscan en mi casa, dejo lo que estoy haciendo y venimos a la posta. Pensemos que este es el único lugar donde se accede a atención médica, no es como en la Ciudad, donde hay más opciones", dio cuenta la profesional de la salud.

Posta Sanitaria 200 Lavalle.jpg La Posta Sanitaria de Lavalle tiene edificio propio, gracias a la donación de Grupo América y el programa Vendimia Solidaria. Fuente/ Posta Sanitaria 200 Lavalle

“La posta de salud fue creciendo en estos años. Gracias a Fundación Grupo América tenemos un desfibrilador y un Handy y una balanza pediátrica, la que teníamos estaba muy deteriorada y no podíamos pesar correctamente a los bebés”, relató Nilda y compartió postales de ese día de fiesta para la comunidad, cuando abrió la posta en su edificio propio.

Daniel Vila y las reinas de lavalle.jpg El presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila junto a su esposa Pamela David, la reina de Lavalle Estefanía Martínez y la virreina Luciana Pradal. Fuente/ Vendimia Solidaria

Todos estos recursos facilitan la tarea de María y del equipo de profesionales de salud que asisten una vez a la semana o cada quince días desde el Gran Mendoza, como lo son la médica de familia, la obstetra y el odontólogo.

Ella como cada vecino de la Majada y las comunidades cercanas saben perfectamente las dificultades que se les presentan al estar tan alejados del acceso a un hospital de complejidad o de la variedad de posibilidades que tienen las ciudades.

Por eso María Nievas reconoció que “realmente te tiene que gustar vivir acá. No es nada fácil. No tenés un negocio cerca, no tenés las tiendas cerca. Querés conseguir un turno para el médico de los que no contamos acá y cuesta porque los colectivos pasan dos veces a la semana y te tiene que coincidir con el día que tenés que ir al hospital”.

Quedan por delante muchos desafíos como la ambulancia propia para los traslados y el sillón odontológico. Pero la casa de salud es una realidad donde seguir apostando y gestionado para la calidad de vida de las familias ganaderas del secano.

