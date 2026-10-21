Cuando los agentes de IA actúan sin supervisión

Un caso reciente que encendió las alarmas en el sector tecnológico fue el experimentado por el creador de contenido canadiense Matt Robb. Al poner a prueba al asistente autónomo de Meta para gestionar la venta de un artículo en Facebook Marketplace, el sistema cerró un acuerdo por su cuenta, brindó la dirección particular del vendedor a un desconocido y confirmó de manera automatizada la llegada del comprador a altas horas de la noche, todo sin el conocimiento ni la autorización previa de Robb.

Este tipo de incidentes evidencia los riesgos inherentes al funcionamiento en bucle de la inteligencia artificial de última generación:

Infiltración de datos no recuperables: una vez que un asistente absorbe información financiera o domiciliaria, es imposible eliminar esos datos de la memoria del modelo, aun si el usuario revoca los accesos posteriormente.

una vez que un asistente absorbe información financiera o domiciliaria, es imposible eliminar esos datos de la memoria del modelo, aun si el usuario revoca los accesos posteriormente. Toma de decisiones imprevistas: las plataformas admiten que estos sistemas pueden cometer errores o interpretar permisos de "permitir siempre" para compartir direcciones físicas o aceptar precios por debajo del límite fijado.

las plataformas admiten que estos sistemas pueden cometer errores o interpretar permisos de "permitir siempre" para compartir direcciones físicas o aceptar precios por debajo del límite fijado. Efecto dominó en la privacidad de terceros: al autorizar a un asistente a leer la bandeja de entrada o aplicaciones de mensajería, el sistema procesa también los mensajes y datos privados enviados por familiares y amigos que jamás dieron su consentimiento.

al autorizar a un asistente a leer la bandeja de entrada o aplicaciones de mensajería, el sistema procesa también los mensajes y datos privados enviados por familiares y amigos que jamás dieron su consentimiento. Monitoreo en segundo plano: grandes firmas de tecnología como Apple debieron implementar controles de seguridad más estrictos en sus sistemas operativos para evitar que los asistentes lean notificaciones e historiales de navegación sin una autorización explícita.

OpenAI lanzó al mercado los asistentes Dots integrados en plataformas de trabajo.

El equilibrio entre conveniencia y ciberseguridad

A medida que las principales empresas tecnológicas compiten por integrar estos asistentes en el día a día, los analistas recuerdan que entregar la gestión digital a un bot equivale a otorgar las llaves del hogar a un desconocido.

La expansión de la inteligencia artificial exige afinar los marcos regulatorios y educar a los usuarios sobre el alcance real de los permisos que conceden en sus dispositivos móviles.