La banda que tocaba Santería vuelve de gira, a 29 años de la tragedia que terminó con la vida de su cantante

Durante casi tres décadas, el hijo de Bradley siguió sus propios caminos musicales, formando la agrupación ska-punk Jakobs Castle. La vida de Jakob estuvo marcada por las mismas luchas que enfrentó su padre. En sus veinte años, el joven cantante batalló contra las adicciones. "Era un basurero humano", confesó Jakob al Long Beach Post.

Tras lograr su recuperación, pudo finalmente unirse a sus "tíos" Gaugh y Wilson en un concierto benéfico en 2023. El reencuentro familiar culminó con el debut oficial de la nueva formación en Coachella 2024. Jakob demostró que no era una simple imitación de su padre, sino un artista con voz propia que respeta la música de Sublime.

Su voz resulta inquietantemente similar a la de Bradley, pero su presencia escénica es auténtica y personal. La banda planea lanzar un nuevo álbum durante el verano, manteniendo la esencia del sonido original. "Receta original y extra crujiente", describió Gaugh el enfoque musical del grupo.

santeria sublime.webp Sublime se separó luego de una tragedia.

El círculo que se cierra

Durante su presentación en BottleRock, Sublime ejecutó clásicos como "Smoke Two Joints" y "What I Got", pero fue "Santería" la que recibió la ovación más estruendosa. El concierto tuvo un significado especial por su ubicación cerca del Phoenix Theater de Petaluma, donde la banda original había dado su último show en 1996.

Jakob conectó con audiencias multigeneracionales, desde veteranos que habían visto la formación original hasta adolescentes que conocieron Sublime a través de TikTok. Una joven lloró durante "Badfish", demostrando cómo las historias y la música trascienden las décadas. Como dijo Jakob desde el escenario: "La gente en shows como este, se siente como si todos fueran mi familia".