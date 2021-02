La argentina y el estadounidense que se enamoraron en tiempos de pandemia

"Voy a contarles una historia de amor en tiempos de pandemia porque no todo fue una mierda durante el 2020. Al menos para nosotros dos... Un estadounidense y una argentina", explica Flor.

Todo comenzó con la campaña electoral en Estados Unidos. "Soy politóloga y me tocó cubrirla para distintos medios de comunicación. Cuando suceden las protestas en todo el país por el asesinato de George Floyd el 25 de Mayo, mi vida cambiaría para siempre", dice Flor.

"No solo me empiezan a convocar de distintos medios para que trabaje más sino porque comienzo a tener contacto con distintos colegas y fotoperiodistas que cubrían los eventos. Empecé a seguirlos en Instagram para tener info 24/7 y entre toda esa gente, apareció él, Craig", añade.

Historia de amor 1.jpg

"Un día, cuando compartí una publicación suya en mí historia (como hacía con los 3829292983 fotoperiodistas que seguía), pero él y solo él, decidió contestarme, obviamente, todo empezó hablando sobre Trump, porque no podía ser de otra manera", manifiesta en la red social en la que compartió su historia.

Hablaron seis horas esa primera noche. Terminaron intercambiando números. "Ahí empezó a desmadrarse todo. Él vive en Washington DC y yo en Buenos Aires, esto es imposible", pensó pero a veces el destino quiere insistir.

"Los días fueron pasando y de repente nos encontramos haciendo videollamada, compartiendo un vino, hablando sobre la situación de su país, de historia argentina, latinoamericana, Perón, el Che, San Martín, Bolívar y Abraham Lincoln", explica y agrega que en julio "hablando sobre Latinoamérica le pregunté por qué no había aprendido español. Me dijo que no tenía tiempo. Pero estamos en el año más raro de la historia, POR QUÉ NO hacerlo ahora? "Yo te enseño si querés" le dije.

Así pasaron los días, ella enseñándole español e historia argentina. "Tanto le gustó que para su cumpleaños la mamá le regaló un libro sobre nuestro país y a los dos días me dijo 'quiero ir a tu país a conocerte'".

Eto1qc5XUAAQSGf.jpg

Había un problema importante. Por la pandemia, la frontera está cerrada para extranjeros, ni ella podía sacar la visa. Había que resolver la situación de alguna manera y renunciar a lo que sentían no era una opción.

"Después de casi 8 meses de hablar todas las noches, durante horas y horas, cientos de videollamadas de por medio, clases de español, charlas infinitas con vino, decidimos arriesgarnos y encontrarnos en México, el único país abierto para ambos".

Y allá fueron. En un país ajeno fue que se vieron en persona por primera vez.

"Estoy con un "desconocido" que ni siquiera habla mí mismo idioma. Pero me enamoré", señaló Flor, que el 31 de diciembre escuchó de su enamorado la pregunta: "¿Querés ser mi novia?".

"Así empezó nuestra historia. Estamos a más de 14 países de distancia, pero más cerca que nunca. Es duro, es triste por momentos pero tenemos un solo objetivo en común: vivir juntos en la misma ciudad. No nos importa dónde, ni que idioma hablen, manifestó.

historia de amor.jpg

Mientras esperan ese momento, Craig ya va tomando algunas costumbres argentinas como el mate y el choripan y si no hay problemas, estará pisando suelo argentino en marzo, si la pandemia se lo permite. Si no, ellos verán la forma de encontrarse, su amor ya venció a la pandemia una vez y lo podrán hacer otra vez.