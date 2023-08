La alegría llegó montada en motos para los niños de la escuela Isla Soledad de Anchoris

motoqueras-solidarias-carina-01.jpg Las motos de la "madrinas" solidarias en el patio de la escuela de Anchoris.

La escuela Isla Soledad pertenece a la Dirección General de Escuelas (DGE), y queda a la vera de la Ruta 40, en el distrito tupungatino de Anchoris, famoso por la explotación de los áridos, fundamentales para la industria de la construcción. "Aquí hay chicos que vienen de familias de agricultores y de trabajadores de las ripieras y areneras" dijo Rosana López, la directora de la escuela que tiene una matrícula de 244 alumnos.

La sonrisa montada en moto

La mañana del se pobló de repente de colorido y sonidos distintos en la escuelita. Es que una decena de motos de diferentes cilindradas llegó cargada de regalos y algunas de las motoristas, se habían disfrazado de payasas.

Gracias a las colaboraciones y donaciones que logró el grupo Coronadas Riders, un grupo de amigas amantes de las motos, se pudo repartir entre los niños bolsitas e golosinas, frutas, útiles escolares y lo más celebrado: juguetes. También el periodista de Canal Siete llevó de obsequio una bandera "de flameo para mástil", como parte de la campaña de la emisora denominada Una Bandera para tu Escuela.

motoqueras-solidarias-carina.jpg La satisfacción de dar. Los solidarios se llevaron como devolución las sonrisas y la chispa de felicidad que surgió en los ojos de cada niño tupungatino este viernes.

La creadora de la agrupación Coronadas Riders, Carina Cáceres, contó algo dela historia del grupo, y de esta campaña solidaria. "El grupo nació hace dos años y fue creciendo hasta llegar a hoy, que somos 35. Nos juntamos a rodar, a tomar café o comer, y cuando una de las chicas, donde la mayoría somos mamás, contó que en la escuela donde da clases los chicos tienen miles de carencias, decidimos hacer algo", contó la pionera de este equipo de motoqueras.

"Nosotras somos un grupo de amigas -Coronadas Riders- que tomamos iniciativas solidarias, y somos de un grupo que siempre andamos en moto. Tenemos una amiga, Mariel, que es docente y da clases en esta escuela y ella nos contagió estas ganas de ayudar y colaborar para que los chicos tengan un día distinto. Hemos traído juguetes, útiles, y otras cosas importantes", sumó Carina.

motoqueras solidarias-escuela anchoris-bandera.jpg El móvil de Canal Siete, con Julián Chabert, se sumó a los obsequios para la escuela Isla Soledad, y le entregó una bandera de mástil nueva.

Las Coronadas Solidarias

Carina comenzó con la movida motoquera hace dos años, cuando compró su primera moto, y desde la agencia la invitaron a participar de una "rodada" de la marca. "Éramos dos chicas, Adriana Portabella y yo, junto a 20 varones. Ahí nació la necesidad de tener un espacio en este mundo para las mujeres. Comencé a subir fotos mías en moto en las redes sociales, y esto entusiasmó a muchas chicas que me comenzaron a escribir. Así se sumó Fabiola Reyes y ahora somos 35 las que nos juntamos para salir a andar en moto", relató esta comerciante y mamá de tres rugbiers de 19, 17 y 16 años.

motoqueras-solidarias-carina-07.jpg Payasos -encarnados por las propias motoqueras- canciones, juegos y regalos les dieron a los chicos de la escuela rural una jornada inolvidable.

Volver montadas en la emoción

Sobre esta movida del Día de la Niñez, Cáceres dijo: "Hace tres semanas que estaba pensando en las historias de estos niños que nos contaba Mariel Giovannini sobre esta escuela, ya que es muy comprometida con su vocación. Y se me ocurrió que nos pusiéramos a trabajar para que estos chicos tengan un día distinto, un día lindo".

"Tengo muy buena relación con la gente de la agencia Royal Enfield y el club de estas motos, desde que compré la mía, y comencé a participar de encuentros y salidas, y ellos de inmediato colaboraron con la campaña. Comenzamos a golpear más puertas, y se sumaron los del Club Royal Enfield Mendoza, Genco, Motoclub BMW, y un montón de particulares y anónimos que se coparon y salió lo que se vio ahora", informó la mujer solidaria sobre los participantes de la cruzada.

motoqueras-solidarias-carina-06.jpg A las Coronadas Riders se sumaron sus parejas y otros empresarios y particulares para llevarle una alegría a los chicos de Anchoris, por el Día de la Niñez.

"Trajimos juguetes, bolsitas con golosinas, ropa, mercadería, pizarras, ya que la escuela no tiene suficientes; mapas, porque no tienen para dar las clases. Nos emocionó ver la alegría cuando les dimos pelotas, una red reglamentaria de vóley, ya que no pueden hacer educación física por no tener material. Fue un día glorioso, fue nuestra primera rodada, y nos vinimos con mucho más de lo que llevamos", expresó emocionada Carina.

La corriente de sensaciones que embargó al grupo solidario, donde también hubo otros voluntarios varones y algunos esposos de las motociclistas, fue muy fuerte, por la importancia que tuvo la acción benéfica y la forma en que fue recibida por los pequeños. "Estamos muy emocionados todos, ya que se hizo una bola muy grande, llenamos dos camionetas con cosas para donar. Pasó algo muy llamativo. Lo primero que les regalamos a los chicos fueron los juguetes. Luego hicimos juegos, y en un momento ellos nos pidieron si podían cambiar los juguetes por útiles, una lapicera. Tienen necesidades de todo tipo", señaló Cáceres, triatleta que abandonó unos días sus entrenamientos para repartir alegrías.

motoqueras-solidarias-carina-08.jpg Carina Cáceres cambió su moto por otra con sidecar para tomar la Ruta 40 y llevar junto a sus amigas motoqueras regalos a los niños carenciados de Tupungato.

Para cerrar confesó algo muy personal Carina. "Para este viaje a Anchoris, no traje ninguna de mis dos motos, una 350cc y otra 650cc. Me prestaron en la agencia una Royal con sidecar, y yo nunca había montado una así. Pero fui a la Peatonal, donde me prestaron un oso enorme para llevar, y me largué a la ruta, con la confianza de que estaba haciendo algo bueno y que iba a tener protección. Así fui y volví a mi casa, sana y salva, y con el alma conmovida por lo vivido".