La abuela que hizo una plancha durante 4,5 horas y rompió el récord femenino

La prueba de esta plancha fue supervisada por jueza oficial de Guinness, Tina Shi, para asegurar que la postura cumpliera los requisitos: antebrazos y dedos de los pies en contacto con el suelo, cuerpo recto y elevado. Su marca superó en más de 10 minutos la anterior plusmarca, lograda en 2019 por otra canadiense, Dana Glowacka.

Como se preparó para romper el récord de este ejercicio

Para prepararse, entrenaba diariamente, hacía planchas hasta 3 horas como rutina, y en los días previos al récord subió a sesiones de hasta 6 horas al día (divididas en dos bloques).

La prueba se realizó en la escuela secundaria, donde ella fue vicedirectora antes de jubilarse. A simple vista, puede parecer solo un récord deportivo. Pero en realidad es un relato de resiliencia. Donna Jean vive con dolores crónicos en manos y brazos, una condición que, según su marido, más que limitarla, la entrenó para soportar la incomodidad extrema que exige esta postura estática.