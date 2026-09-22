Kioscos de Maipú: así se elegirán los muñecos ganadores de la edición 2026

Serán premiados los muñecos en dos categorías: móviles y fijos. El jurado evaluará la estética, creatividad y, en caso de los móviles, funcionamiento para definir así cuáles serán los modelos premiados.

Las promociones ganadoras recibirán un premio económico, destinado a acompañarlos en los gastos que deben afrontar durante los festejos de su último año escolar.

El jurado de especialistas y el público, vía QR, votarán los muñecos en categorías móviles y fijos.

Tres días para los Kioscos en Maipú: expectativa, ilusión y creatividad

Durante las últimas semanas, cada promoción trabajó en el diseño de sus puestos, la decoración, las propuestas gastronómicas y la organización de las distintas tareas. Este miércoles llegará el momento de trasladar ese trabajo a la plaza, donde comenzará el armado de los espacios que durante tres jornadas se convertirán en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad maipucina.

Detrás de cada puesto hay horas de organización y decisiones que los estudiantes tuvieron que tomar en conjunto: distribuir responsabilidades, organizar compras, pensar precios y definir qué ofrecerán al público. A eso se sumó una serie de capacitaciones sobre manipulación de alimentos, seguridad e higiene, habilitación comercial y convivencia, además de contenidos vinculados con defensa del consumidor y educación financiera.

Los alumnos trabajan en diseño, gastronomía y organización, recibiendo capacitaciones previas.

Cada promoción busca darle una identidad propia a su espacio a través de la ambientación, las propuestas y los detalles que fueron preparando durante las últimas semanas. En ese despliegue, los tradicionales muñecos volverán a ocupar un lugar central y serán parte de una plaza que durante tres días tendrá una postal diferente.

Para quienes atraviesan su último año de secundaria, la experiencia también tiene un componente que va más allá de lo que ocurre durante esas tres jornadas. Amistades, risas y trabajo en equipo forman parte de una tradición que se transmite entre generaciones de estudiantes y que quedó incorporada a la identidad de Maipú.

La historia comenzó en 1985 y, cuatro décadas después, los Kioscos vuelven a convocar a decenas de promociones. En esta edición, serán 55 las encargadas de darle vida a la Plaza 12 de Febrero con propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y puestos preparados durante semanas.