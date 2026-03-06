Jurassic Park nos engañó: los tiranosaurios corrían como pollos

tiranosaurio velocidad El estudio investigó a fondo el movimiento del tiranosaurio.

La velocidad variaba de manera notable según la etapa de crecimiento del animal. Un ejemplar joven y de menor tamaño alcanzaba los 37 pies por segundo, una marca que superaba con creces la capacidad de los adultos. Los individuos maduros, que llegaban a medir unos 40 pies de largo, se desplazaban a unos 20 pies por segundo. Esta diferencia de ritmo sugiere que los padres no podían seguir fácilmente el paso de sus crías más activas durante las jornadas de movimiento por el territorio.

Diferencias de caza según la edad del dinosaurio

El desarrollo físico del animal también influyó en sus hábitos alimenticios y en el tipo de presas que buscaba. Estudios complementarios indican que alcanzar la madurez les tomaba cerca de 40 años, un periodo mucho más extenso de lo que se estimaba anteriormente. Durante su juventud, la agilidad les permitía perseguir presas pequeñas y veloces, mientras que al envejecer y volverse más lentos, optaban por capturar herbívoros de gran tamaño y movimientos pesados.

El descubrimiento del andar de puntillas ofrece una perspectiva nueva sobre la vida cotidiana de estos reptiles extintos. La conexión evolutiva resulta evidente al observar cómo el tiranosaurio compartía mecanismos de desplazamiento con especies menores de la actualidad. Comprender estos patrones del pasado ayuda a los expertos a descifrar la historia de la vida en la Tierra y el origen de las estructuras biológicas que persisten en la fauna moderna.

Así corría el tiranosaurio en Jurassic Park