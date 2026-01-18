Inicio Sociedad Vendimia
Junín coronó a María Lizana Muñoz como su Reina de la Vendimia ante 40.000 personas

Mara Lizana Muñoz, de Ciudad, se consagró soberana departamental. La fiesta estuvo dirigida por Pedro Marabini y Omar Escales

Por Redacción de UNO [email protected]
Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue coronada Reina Departamental de la Vendimia de Junín.

Junín celebró su fiesta departamental de la Vendimia 2026 llamada El milagro que florece: el sueño que se hizo Jardín, bajo la dirección de Pedro Marabini y Omar Escales, ante más de 40.000 personas.

Junín vivió su Fiesta de la Vendimia.

Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue coronada Reina Departamental de la Vendimia; Candela Caballero, representante de Alto Verde, resultó electa Virreina; mientras que Julieta Consoli, del distrito Ingeniero Giagnoni, fue consagrada Reina del Encuentro de las Naciones.

Candela Caballero, representante de Alto Verde, la Virreina de Junín.

Julieta Consoli, del distrito Ingeniero Giagnoni, fue elegida Reina del Encuentro de las Naciones.

El cierre artístico de la velada estuvo a cargo de Dyango, quien repasó sus canciones más emblemáticas y emocionó al público.

Dyango cantó en el cierre musical de la Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín.

La fiesta seguirá con Los Caligaris La K'onga y El Chaqueño Palavecino

La agenda festiva en Junín continúa este domingo desde las 21, con una nueva jornada de la XXII edición del Encuentro de las Naciones, con entrada libre y gratuita. Luego de la presentación de las colectividades, el cierre musical estará a cargo de Los Caligaris.

En tanto, el lunes, también desde las 21, se desarrollará la última noche del Encuentro de las Naciones, que contará con patios de comidas, colectividades, artesanos, food trucks y degustaciones. Esa noche se presentarán La K’onga y El Chaqueño Palavecino. Las entradas pueden adquirirse a través de www.tuentrada.com.

