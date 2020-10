Joven ciego de Tunuyán logró apoyo para tener su propio perro guía

Embed https://www.diariouno.com.ar/mendoza/es-ciego-y-musico-y-su-deseo-de-un-perro-guia-se-viralizo-04052017_rkZ5jQ_2yX

Esto porque el costo que implica el entrenamiento, la certificación internacional y la logística que implica tener un perro guía, es muy alto -en Argentina, ronda los 2 millones de pesos- En este sentido, el sponsor -que prefiere mantenerse anónimo- costeará casi la totalidad del monto necesario para que Rodrigo se encuentre con su perro, pero aún le falta un poco más de ayuda económica para tal fin.

En este sentido, el joven ciego está buscando reunir esos fondos y para esto, abrió una cuenta bancaria y además, comunicará por sus redes sociales posibles eventos que realizará en los próximos meses para conseguir su anhelado objetivo.

Un camino difícil

"Creeme que este camino no fue fácil", manifestó el joven ciego a Diario UNO. La búsqueda de un perro guía comenzó en 2017, el joven investigó en internet y se dio cuenta que no era algo sencillo, porque el entrenamiento y certificación de perros guía para ciegos y personas disminuidas visualmente es un trabajo que no se realiza en cualquier lugar. En Argentina, esta tarea pertenece al Club de Leones. Ellos seleccionan los perros, los entrenan durante dos años, los certifican y luego viene una etapa -en la que entraría ahora el joven ciego- que es la de adaptación del animal a la persona con la que va a trabajar.

En un principio, Rodrigo no consiguió que la gente del Club de Leones de Mendoza lo contactara con la Escuela de Perros Guía de Quilmes. Este fue un paso que dio por su cuenta. La comunicación se mantuvo durante estos tres años, en los cuales el joven músico trató de reunir los fondos para cubrir los gastos que implica ser el dueño de un perro guía.

A pesar del tiempo y esfuerzo invertido en esto, no lo consiguió.

"Yo ya daba por cerrado el tema, me había dado por vencido. Fue cuando recibí esta comunicación desde Buenos Aires que me devolvió el entusiasmo".

Por esto, luego de perder las esperanzas de tener su perro guía, está retomando el camino que lo lleva, día a día, a estar más cerca de cumplir su anhelo.

Qué significa tener un perro guía

Rodrigo explicó que los perros guía, mejoran en un 100% la calidad de vida de las personas ciegas. Tal y como la palabra lo indica, trabajan en esta función a diario. Es casi como poder caminar libremente y con seguridad por la calle y llegar más rápido y más directo a los lugares a los que se quiere ir.

De todas maneras, la persona tiene que tener un entrenamiento previo, debe saber trasladarse con independencia por la calle, tener adiestramiento en el uso del bastón blanco y tomar decisiones con autonomía. Este joven ciego cumple todas las condiciones requeridas. El perro guía únicamente lo va a orientar, pero no va a tomar decisiones por él.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el perro tiene una vida útil para realizar esta actividad, la misma es de 8 años. Pasado este tiempo, el perro literalmente "se jubila". El término no es un eufemismo, ni una broma: el perro deja de cumplir esta función y se retira. La persona ciega, entonces, es provista de otro perro -que no tiene un nuevo costo- que lo seguirá guiando. Sin embargo, puede elegir si quedarse con el perro guía anterior, o la misma escuela que lo entrena le consigue un nuevo hogar.

Cómo contactarse

El joven ciego pidió que quienes se quieran contactar con él para colaborar, lo hagan a su teléfono +54 9 2622 30-7867, o a través de su perfil de facebook

Por estos medios, el joven va a informar qué eventos realizará para juntar el dinero que le falta a fin de reunirse con su perro guía.