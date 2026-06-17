Una nena de 5 años fue atacada por un pitbull: ahora tienen que reconstruirle la cara

Córdoba perro Pitbull atacó.jpg Los pitbull son perros muy cuestionados por sus repetidos ataques a personas.

Un pitbull le mordió la cara: conmoción y preocupación

El caso generó conmoción entre los vecinos de la localidad correntina y volvió a encender la preocupación por la presencia de perros de gran porte que circulan sin ningún tipo de control.

Se han hecho fuertes los reclamos para que se identifique a los dueños del animal involucrado y se determinen las responsabilidades correspondientes. Al respecto, distintos sectores de la comunidad insistieron en la importancia de la tenencia responsable de mascotas para evitar nuevos ataques.

Este caso ya es segundo de características similares ocurrido recientemente en Esquina. Según medios correntinos, días atrás un pitbull atacó a un joven que circulaba en bicicleta junto a sus dos perros. Uno de los animales sufrió varias mordeduras durante el incidente.

perro-pitbull En Corrientes un perro pitbull le destrozó la cara a una nena. Foto ilustrativa.

Seguidilla de ataques que preocupa

El caso ocurrió apenas días después de otro dramático episodio registrado en otra provincia argentina. En Chubut, una nena de 5 años murió tras ser atacada por un perro mientras se encontraba en una playa de Puerto Madryn.

La pequeña sufrió heridas de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde. El animal que la atacó quedó bajo la tenencia de la Municipalidad de Rawson y permanece en observación. De acuerdo con fuentes citadas por ADNSUR, se trata de un perro mestizo de contextura grande.

Los investigadores buscan determinar en qué circunstancias se produjo el ataque en Corrientes, en qué condiciones se encontraba el animal, si existieron factores que hayan contribuido al desenlace fatal y si el perro tiene dueños.