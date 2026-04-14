Joven abogada denunció a su ex por difundir videos íntimos y luego se quitó la vida

Apenas un mes antes del suceso, el 1 de marzo, Altamirano había radicado una denuncia formal contra su expareja en la Comisaría 17. En su declaración, la profesional describió una relación marcada por la inestabilidad que decidió finalizar definitivamente el 26 de febrero.

joven santiagueña El hecho sucedió en la localidad de Pinto, en Santiago del Estero.

El escrito judicial detalla un panorama de hostigamiento constante, incluyendo episodios de violencia física, psicológica y sexual, lo que motivó su pedido de intervención urgente por parte de las autoridades competentes.

Un punto crítico de la denuncia refiere a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Según el relato de la víctima, su expareja había compartido imágenes privadas en reuniones sociales y a través de grupos de WhatsApp. Además, Altamirano manifestó que el acusado la amedrentaba asegurando que las acciones legales no tendrían consecuencias en su contra, mencionando comportamientos similares con parejas anteriores.

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Actualmente, el Ministerio Público Fiscal integra este historial de violencia de género como una línea de investigación primordial. El hallazgo del cuerpo, enmarcado en este contexto de denuncias previas por maltrato y vulneración de la intimidad, obliga a las autoridades a examinar minuciosamente las responsabilidades derivadas del acoso denunciado por la joven abogada antes de su fallecimiento.