Joven abogada denunció a su ex por difundir videos íntimos y luego se quitó la vida

Santiago del Estero está de luto tras conocerse la muerte de la joven abogada Verónica Shadia Altamirano, quien se quitó la vida el pasado fin de semana luego de denunciar a su exnovio por violencia de género. En las últimas horas se supo, además, que el hombre difundió videos íntimos de su pareja, algo que habría motivado también a la decisión final de la santiagueña.
Encuentran sin vida a joven abogada tras denunciar a su exnovio por violencia de género y difundir videos íntimos
La comunidad de Pinto, en Santiago del Estero, se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de Verónica Shadia Altamirano, una abogada y profesora de danzas de 29 años. Su cuerpo fue encontrado por su padre el pasado sábado 11 de abril en las inmediaciones de su domicilio.
Aunque la causa se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del deceso, ha surgido un antecedente judicial que resulta determinante para el análisis del contexto previo a la tragedia.
Apenas un mes antes del suceso, el 1 de marzo, Altamirano había radicado una denuncia formal contra su expareja en la Comisaría 17. En su declaración, la profesional describió una relación marcada por la inestabilidad que decidió finalizar definitivamente el 26 de febrero.
El escrito judicial detalla un panorama de hostigamiento constante, incluyendo episodios de violencia física, psicológica y sexual, lo que motivó su pedido de intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Un punto crítico de la denuncia refiere a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Según el relato de la víctima, su expareja había compartido imágenes privadas en reuniones sociales y a través de grupos de WhatsApp. Además, Altamirano manifestó que el acusado la amedrentaba asegurando que las acciones legales no tendrían consecuencias en su contra, mencionando comportamientos similares con parejas anteriores.
Actualmente, el Ministerio Público Fiscal integra este historial de violencia de género como una línea de investigación primordial. El hallazgo del cuerpo, enmarcado en este contexto de denuncias previas por maltrato y vulneración de la intimidad, obliga a las autoridades a examinar minuciosamente las responsabilidades derivadas del acoso denunciado por la joven abogada antes de su fallecimiento.