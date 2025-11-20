Inicio Sociedad Libros
Jimena Politino lanza su primer libro: "Finanzas para Mabeles"

El libro “Finanzas para Mabeles”, de Jimena Politino, es una guía práctica y cercana para entender el dinero sin miedo ni tecnicismos

Por UNO
La contadora y comunicadora mendocina Jimena Politino presenta su primer libro, Finanzas para Mabeles, una obra que propone mirar el dinero desde un lugar más humano, simple y cotidiano.

El lanzamiento oficial, de la columnista de Radio Nihil, será el jueves 20 de noviembre, en el marco de la preventa online exclusiva, y los primeros 100 compradores recibirán de regalo un taller virtual grupal sobre finanzas personales, además de un anotador y una lapicera edición especial.

Un libro para hablar de dinero sin miedo

En un lenguaje claro, empático y cercano, Finanzas para Mabeles ofrece recursos y herramientas prácticas para ordenar las finanzas personales, repensar los hábitos de consumo y aprender a planificar con conciencia.

Con ejemplos reales y un tono accesible, Jimena Politino invita a dejar atrás la culpa y el estrés que suelen acompañar al dinero, para reemplazarlos por claridad, disfrute y autonomía financiera.

“Escribí este libro para traducir el lenguaje financiero a palabras que todos podamos entender. Hablar de plata también es una forma de cuidarnos”, explicó Politino.

Jimena Politino
Sobre la autora

Jimena Politino nació en Mendoza y desde siempre creyó que hablar de dinero no debía ser un tema exclusivo de economistas.

Es Licenciada en Administración, Contadora Pública Nacional y está finalizando una Maestría en Administración de Negocios. Fue docente universitaria y actualmente es columnista de radio, televisión y diarios locales, donde acerca conceptos económicos y financieros a la vida cotidiana.

Preventa y obsequios exclusivos

La preventa online de Finanzas para Mabeles comenzará el 20 de noviembre, a través de los canales oficiales de la autora y plataformas asociadas.

Los primeros 100 compradores recibirán como obsequio un taller grupal virtual sobre finanzas personales, junto a un anotador y una lapicera de edición limitada.

Libro Finanzas para Mabeles

En síntesis

  • Libro: Finanzas para Mabeles
  • Autora: Jimena Politino
  • Lanzamiento y preventa: 20 de noviembre de 2025
  • Bonus para los primeros 100 compradores: taller grupal + kit de regalo
  • Editorial: LID Argentina
  • Redes: @jimenapolitino
  • Contacto de prensa: [email protected]

