Jimena Politino lanza su primer libro: "Finanzas para Mabeles"

Con ejemplos reales y un tono accesible, Jimena Politino invita a dejar atrás la culpa y el estrés que suelen acompañar al dinero, para reemplazarlos por claridad, disfrute y autonomía financiera.

“Escribí este libro para traducir el lenguaje financiero a palabras que todos podamos entender. Hablar de plata también es una forma de cuidarnos”, explicó Politino.

Jimena Politino La economista y columnista de Radio Nihil lanzará su libro Finanzas para Mabeles será el jueves 20 de noviembre.

Sobre la autora

Jimena Politino nació en Mendoza y desde siempre creyó que hablar de dinero no debía ser un tema exclusivo de economistas.

Es Licenciada en Administración, Contadora Pública Nacional y está finalizando una Maestría en Administración de Negocios. Fue docente universitaria y actualmente es columnista de radio, televisión y diarios locales, donde acerca conceptos económicos y financieros a la vida cotidiana.

Preventa y obsequios exclusivos

La preventa online de Finanzas para Mabeles comenzará el 20 de noviembre, a través de los canales oficiales de la autora y plataformas asociadas.

Los primeros 100 compradores recibirán como obsequio un taller grupal virtual sobre finanzas personales, junto a un anotador y una lapicera de edición limitada.

Libro Finanzas para Mabeles

En síntesis