La Curiosidad al Diván: de Borges a la censura y al Complejo del Edipo a través de las memorias de José Abadi

Que tenían que ver con experiencias muy gratificantes sobre lo que había aprendido, que había pensado, que me entusiasmaba. Por ejemplo, cuando encontré las entrevistas que le hice al filósofo francés, y recordé cómo fue que le dije que lo invitaba a Buenos Aires y hacemos un raid de charlas y debates y me dijo sí claro, y así lo armamos. La charla con Jorge Luis Borges, con mi padre, cuento lo que ellos pensaban y las conversaciones detrás de bambalinas. Sé que cuento cómo me sentí con el psicoanálisis cuando era un nene, en ese tiempo eran 25 en todo Buenos Aires.

- ¿Quién es José Abadi?

Yo escribo y actúo en teatro, y para mí el género del absurdo o la narrativa teatralizada del género drama griego, lo que es crear un personaje, la relación entre el psicoanálisis y el teatro, la amplitud del personaje para construirlo... Fueron todas experiencias: el psicoanálisis, nací en un mundo donde mis padres eran psicoanalistas; y por otro lado, el mundo del teatro y del cine me cautivaron desde los 3 años. Es una pregunta que me vengo haciendo hace 76 años, pero se mezclan. Pienso mucho el psicoanálisis en términos de escena, no puedo dejar de leer un artículo sin pensarlo en psicoanálisis. Somos un mosaico, que por favor...

Jose abadi

- En su libro cuenta con todos los detalles momentos felices, pero hay uno en particular en donde lo quieren censurar durante la última dictadura y usted solo recuerda que se trataba de un militar joven. ¿No recordar los detalles de los momentos malos es un mecanismo de defensa?

Yo fui adjunto mucho tiempo en psicopatología, las clases eran no obligatorias. Venían muchos, como 400 alumnos cada sábado a las 9 de la mañana. Yo tenía unos 28 años. Fueron experiencias interesantísimas. El placer... pero una vez me llaman. Y te digo que tengo bastante difuso el rostro [del militar], él sabía que venía mucha gente y me sugería que hablara sobre las relaciones de madre e hijo, y le dije que no decía nada raro, sino que hablaba del Complejo de Edipo. Si yo pienso en los años transcurridos en ese período, el recuerdo que tengo de ese período, tengo un recuerdo muy rico y gratificante de lo que fue mi paso por esas clases, cuando el titular invitaba a psicoanalistas de afuera y dábamos todos esas clases.

- Lo saco de su libro, en su experiencia como psicoanalista, ¿por qué se ven tantos casos en jóvenes menores de 30 de depresión y ansiedad?

Más allá de la variable que tiene, yo puntualizaría que hoy hay mucho aislamiento. Eso produce una soledad que puede llevar a la ansiedad o depresión. A veces nos decimos pocas palabras que ingresan a nuestra alma y eso genera una insatisfacción que lleva a creer que debo tener más y no a ser más. La insatisfacción perdura y eso genera en ansiedad o depresión o en conductas muy dañinas para uno mismo o para otro. Hay una carencia de vínculo.

José Abadi en Mendoza

El escritor y psicoanalista José Abadi estará este viernes 14 de noviembre en Mendoza, en el ciclo Maridaje de libros y vinos organizado por el Grupo Planeta junto a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza.

Esta propuesta une a destacados autores argentinos con el patrimonio vitivinícola de la provincia y en esta ocasión se hace en Bodegas Caro, ubicada en Godoy Cruz, con entreda libre y gratuita a partir de las 19.