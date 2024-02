JAVIER MILEI confirmó AYUDA ESCOLAR para COMPRAR ÚTILES a través de VOUCHERS

Javier Milei.jpg

Ayuda escolar: Javier Milei entregará vouchers

A través de Radio La Red, Javier Milei anunció que hará entrega de vouchers y financiamiento que funcionen como ayuda escolar para los beneficiarios, en la compra de útiles.

Si bien no hubo muchas especificaciones sobre esta ayuda escolar de Javier Milei, lo importante fue el anuncio.

Además no dejó en claro si se trata del bono de Ayuda Escolar que entrega ANSES también en el inicio de las clases, pero el anuncio generó mucha expectativa.

A pesar de la falta de aclaración si es el bono de ANSES, el ente nacional informó un aumento de más del 300% del bono de Ayuda Escolar.

Aumento Ayuda Escolar. Aumento en Santiago del Estero: quiénes cobrarán $12.000 por hijo

Este bono de ANSES pasa de 17 mil pesos a ser de 70 mil.

Este bono de ANSES pasa de 17 mil pesos a ser de 70 mil.

Qué dijo Milei sobre este voucher de ayuda escolar

“Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos. Están trabajando los ministros (Sandra) Pettovello y (Luis) Caputo. Estamos muy cerca de anunciar eso" comenzó relatando Javier Milei sobre este anuncio de los vouchers de ayuda escolar que se entregará con el objetivo de comprar los útiles escolares para el inicio de clases.

"Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos" cerró el Presidente de la Nación, generando expectativa por este financiamiento que no quedó en claro si se refiere al bono de Ayuda Escolar de ANSES.