Isidoro, el hombre de 75 años que vive en situación de calle que conmocionó Tiktok

Bajo la iniciativa de darles una sopa, una bolsa de agua caliente y un poco de abrigo a personas de situación de calle, Hernán dio con este personaje. "Me llamo Isidoro, tengo 75 años y vivo en situación de calle hace 5 meses. Familiares tengo, pero familia no. Con esta bolsita de agua, para mi es como volver a vivir" contaba el hombre mayor.

Embed

"Estuve 5 años en un geriátrico, y después de semanas tras semana de que se murió pepito, e internaron a tantito, me di cuenta que 5 años de esperar a la parca, es suficiente. Agarré mis ahorros, me puse tres veces la canción No estaba muerto, estaba de parranda, me vine a Buenos Aires y me lo gasté toda en un mes" relató Isidoro, con una sonrisa y ánimo, que una persona en su situación, tal vez no tendría.

"Después de 3 ACV no puedo usar el teclado, era traductor. Ahora soy pedidor, porque no me gusta la palabra mendigo" sumó a su historia de vida que conmovió a los usuarios de Tiktok. El video estalló en la red social, donde cientos de personas se mostraron rendidas ante Isidoro.

Embed

Días más tarde, el tiktoker sorprendió a Isidoro con un regalo que venía de parte de uno de sus seguidores: una campera para pasar el frío. Isidoro no pudo contener su emoción, y terminó por enamorar a la gente de Tiktok: "¿Qué hago yo con esto? Es mucha campera para poco Isidoro. No es que la campera me quede grande por el tamaño, sino por el gesto".