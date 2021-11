Iris Aguilar alertó por las agresiones que sufre el personal de vacunación contra el Covid

https://twitter.com/iaguilar30/status/1461050604760018954 "La médica Iris Aguilar (yo) nos bloquea..." dicen los q se oponen a la vac en niños. no voy a permitir que me digan @"asesina" o me manden mail diciendo que estoy cometiendo un delito de lesa humanidad Por todo esto, no solo los he bloqueado sino que lo seguiré haciendo. — Iris Aguilar (@iaguilar30) November 17, 2021

Cuando finalizaba su turno de trabajo del miércoles, en plena siesta, Echegaray fue perseguida durante una cuadra por una mujer, de unos 45 años, quien a bordo de una camioneta Hilux no le perdió pisada para tratar de amedrentarla. No sólo fueron insultos sino también advertencias contra su persona.

A los gritos, la agresora le reclamó que había perdido toda la mañana sin poder vacunar a su hijo. Totalmente fuera de sí, le dijo a la coordinadora que la mirara a los ojos diciéndole que sería "la última persona que iba a ver con vida", luego de señalarle el cuello como si la fuese a degollar.

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Incluso se tomaron fotos de la patente de la camioneta.

Desde el Vacunatorio de Ciudad, que funciona en el Federación de Box, explicaron que la mujer no pudo vacunar a su pequeño porque no tenía un turno asignado y se presentó de manera espontánea.

Por el momento, Echegaray no está asistiendo a cumplir su tarea hasta que se logre avanzar en la investigación, según se informó de manera oficial.

"El maltrato a los vacunadores no es nuevo desde que arrancó la vacunación. Hace más de un año hice la primera denuncia, lo que pasó en el vacunatorio de la Federación de Box fue lamentable. Vamos a seguir firmes con las denuncias y no nos vamos a detener. Ojalá que la Justicia tome las medidas que correspondan porque es una persona maleducada. Pueden haber críticas por el lugar no es lindo, porque la silla no es cómoda, por las demoras porque no se respetan los turnos. Pero si se actúa con prepotencia, entramos en un caos que no vamos a permitir", remarcó Aguilar al ser consultada por Canal 7 de Mendoza.

Cambio de lugar de vacunación

Desde el martes 16 de noviembre, se pasó de La Báscula de la Nave Cultural a la Federación Mendocina de Box, ubicada en calle Mitre 1771 de la Capital. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados y domingos, de 9 a 14.

El traspaso hacia la Federación Mendocina de Box se realizó luego de la remodelación y acondicionamiento durante octubre de las instalaciones del lugar. De esta manera, continuará llevándose adelante la campaña de vacunación que viene realizando la Ciudad.