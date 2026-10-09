IPV Construyo Mi Casa con inscripción abierta: cómo acceder con un ahorro menor a $400.000 por mes

Los valores de las cuotas del ahorro previo del IPV Construye Mi Casa se actualizan trimestralmente, con UVA.

Estas cifras, que se actualizan con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), corresponden al ahorro previo. Al año de recibido el crédito hipotecario, comienza la etapa de devolución del mismo, con cuotas y saldos de deuda que se actualizan por Coeficiente de Variación Salarial.

La inscripción para empezar a pagar el ahorro previo del IPV Construye Mi Casa está abierta en la web oficial.

Cuánto hay que ahorrar por mes para construir una casa con el IPV

El programa ofrece 6 alternativas de construcción, desde viviendas de 55 hasta 140 metros cuadrados. En todos los casos, el plan de ahorro previo contempla 36 cuotas, cuyos valores se actualizan trimestralmente según la cotización de la UVA.

Estos son los importes vigentes para el último trimestre de 2026:

Cuadro oficial de precios del IPV para octubre, noviembre y diciembre de 2026. Los importes se calcularon con una UVA de $2.138,48, correspondiente al 30 de septiembre.

La tabla permite ver que el tamaño de la vivienda incide tanto en el ahorro mensual como en el ingreso familiar exigido. Para la alternativa de 55 m², por ejemplo, se necesitan ingresos mínimos de $1,86 millones y una cuota de ahorro de $372.867. Para construir 100 m², los importes suben a $2,84 millones de ingresos y $568.298 mensuales de ahorro.

En el extremo superior, una vivienda de 140 m² exige ingresos familiares cercanos a los $4 millones y una cuota de ahorro de casi $800.000.

Qué financia el IPV y cuánto hay que poner antes de recibir el crédito

El sistema Construyo Mi Casa combina ahorro previo y crédito hipotecario. El ahorro representa el 15% del valor de la obra y el IPV financia el 85% restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos y a la adjudicación del préstamo.

En las alternativas de construcción, los créditos vigentes van desde unos $81,9 millones para una vivienda de 55 m² hasta alrededor de $175,2 millones para una casa de 140 m². El dinero no se entrega todo junto: el desembolso se realiza en cuatro etapas, a medida que avanza la construcción.

Además del ahorro previo, hay que contemplar otros conceptos vinculados con la obra, como la dirección técnica y los gastos notariales, incluidos en el cuadro oficial del programa. Por eso, el esfuerzo económico no se limita a multiplicar la cuota mensual por 36.

Requisitos para acceder al IPV Construyo Mi Casa

Este mes, el IPV convocó a una nueva licitación destinada a ahorristas que ya están inscriptos en el programa y tienen sus cuotas al día. No se puede ingresar directamente al crédito sin haber iniciado el plan de ahorro -podés inscribirte para empezar en la web oficial-.

Para participar, los interesados deben cumplir con las condiciones del programa y presentar la documentación técnica, financiera y legal correspondiente. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener un terreno escriturado a nombre del titular o cotitular, en condiciones de ser hipotecado y con servicios de agua potable y electricidad.

a nombre del titular o cotitular, en condiciones de ser hipotecado y con servicios de agua potable y electricidad. Contar con el anteproyecto o proyecto de obra aprobado, según corresponda.

aprobado, según corresponda. Estar al día con el plan de ahorro y ofertar las cuotas faltantes para completar un mínimo de 36 cuotas en el caso de construcción.

y ofertar las cuotas faltantes para completar un mínimo de 36 cuotas en el caso de construcción. Acreditar los ingresos familiares mínimos exigidos para la alternativa elegida.

Si los ingresos del grupo familiar no alcanzan el mínimo requerido, el programa contempla la posibilidad de presentar un fiador para sumar ingresos, con las condiciones establecidas por el IPV.

Las viviendas del IPV Construyo Mi Casa van de 55 m² a 140 m².

La licitación es una vía para adelantar las cuotas que faltan y acercarse a la adjudicación del crédito. Pero adelantar el ahorro no significa obtener automáticamente el préstamo: la adjudicación depende del procedimiento y de la evaluación de la documentación presentada.

La cuota del crédito no es la misma que la del ahorro previo

Una vez adjudicado el crédito, comienza una etapa distinta. El capital del préstamo se establece en Unidades de Referencia Salarial (URS) y se actualiza según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mientras que las cuotas de devolución también se ajustan por ese índice.

El IPV establece que la cuota del crédito no puede superar el 20% de los ingresos familiares. Para construcción, el plazo máximo de devolución es de 30 años. La tasa nominal anual es del 0% para viviendas de hasta 80 m², del 2% para las de 100 m² y del 4% para las alternativas de 120 y 140 m².

El programa contempla, además, que la devolución del préstamo comienza al año de recibido el crédito.

Hay un punto central que advierten quienes ya son adjudicatarios del IPV: el CVS no solo interviene en la actualización de las cuotas, sino también en la evolución del saldo de la deuda. Por eso, el hecho de que la cuota mensual tenga un límite en relación con los ingresos no garantiza que el capital adeudado disminuya al mismo ritmo.

La experiencia de familias que ya accedieron al IPV Construyo Mi Casa expuso recientemente ese problema: en algunos casos, el saldo de la deuda creció con fuerza pese al pago de las cuotas. Frente a esos reclamos, el Gobierno provincial impulsó un proyecto de modificación de la Ley 4.203, que ya obtuvo media sanción en Diputados y busca habilitar una readecuación de determinados saldos.