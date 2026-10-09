IPV Construyo Mi Casa con inscripción abierta: cómo acceder con un ahorro menor a $400.000 por mes

Construir una casa con un crédito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) requiere algo más que tener un terreno. Antes de recibir el préstamo, las familias deben completar un ahorro previo equivalente al 15% del valor de la obra. Y ese primer paso tiene un costo mensual que, según los metros cuadrados de la vivienda elegida, va desde menos de $400.000 hasta casi $800.000.
Los valores oficiales del programa IPV Construyo Mi Casa para octubre, noviembre y diciembre de 2026 permiten calcular cuánto hay que destinar por mes al ahorro y qué ingresos familiares se necesitan para acceder a cada alternativa.
La cuota más baja corresponde a una casa de 55 m², mientras que la opción más amplia, de 140 m², requiere un ahorro mensual de $797.996 y acreditar ingresos familiares mínimos cercanos a los $4 millones.
Estas cifras, que se actualizan con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), corresponden al ahorro previo. Al año de recibido el crédito hipotecario, comienza la etapa de devolución del mismo, con cuotas y saldos de deuda que se actualizan por Coeficiente de Variación Salarial.
La inscripción para empezar a pagar el ahorro previo del IPV Construye Mi Casa está abierta en la web oficial.
Cuánto hay que ahorrar por mes para construir una casa con el IPV
El programa ofrece 6 alternativas de construcción, desde viviendas de 55 hasta 140 metros cuadrados. En todos los casos, el plan de ahorro previo contempla 36 cuotas, cuyos valores se actualizan trimestralmente según la cotización de la UVA.
Estos son los importes vigentes para el último trimestre de 2026:
La tabla permite ver que el tamaño de la vivienda incide tanto en el ahorro mensual como en el ingreso familiar exigido. Para la alternativa de 55 m², por ejemplo, se necesitan ingresos mínimos de $1,86 millones y una cuota de ahorro de $372.867. Para construir 100 m², los importes suben a $2,84 millones de ingresos y $568.298 mensuales de ahorro.
En el extremo superior, una vivienda de 140 m² exige ingresos familiares cercanos a los $4 millones y una cuota de ahorro de casi $800.000.
Qué financia el IPV y cuánto hay que poner antes de recibir el crédito
El sistema Construyo Mi Casa combina ahorro previo y crédito hipotecario. El ahorro representa el 15% del valor de la obra y el IPV financia el 85% restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos y a la adjudicación del préstamo.
En las alternativas de construcción, los créditos vigentes van desde unos $81,9 millones para una vivienda de 55 m² hasta alrededor de $175,2 millones para una casa de 140 m². El dinero no se entrega todo junto: el desembolso se realiza en cuatro etapas, a medida que avanza la construcción.
Además del ahorro previo, hay que contemplar otros conceptos vinculados con la obra, como la dirección técnica y los gastos notariales, incluidos en el cuadro oficial del programa. Por eso, el esfuerzo económico no se limita a multiplicar la cuota mensual por 36.
Requisitos para acceder al IPV Construyo Mi Casa
Este mes, el IPV convocó a una nueva licitación destinada a ahorristas que ya están inscriptos en el programa y tienen sus cuotas al día. No se puede ingresar directamente al crédito sin haber iniciado el plan de ahorro -podés inscribirte para empezar en la web oficial-.
Para participar, los interesados deben cumplir con las condiciones del programa y presentar la documentación técnica, financiera y legal correspondiente. Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener un terreno escriturado a nombre del titular o cotitular, en condiciones de ser hipotecado y con servicios de agua potable y electricidad.
- Contar con el anteproyecto o proyecto de obra aprobado, según corresponda.
- Estar al día con el plan de ahorro y ofertar las cuotas faltantes para completar un mínimo de 36 cuotas en el caso de construcción.
- Acreditar los ingresos familiares mínimos exigidos para la alternativa elegida.
Si los ingresos del grupo familiar no alcanzan el mínimo requerido, el programa contempla la posibilidad de presentar un fiador para sumar ingresos, con las condiciones establecidas por el IPV.
La licitación es una vía para adelantar las cuotas que faltan y acercarse a la adjudicación del crédito. Pero adelantar el ahorro no significa obtener automáticamente el préstamo: la adjudicación depende del procedimiento y de la evaluación de la documentación presentada.
La cuota del crédito no es la misma que la del ahorro previo
Una vez adjudicado el crédito, comienza una etapa distinta. El capital del préstamo se establece en Unidades de Referencia Salarial (URS) y se actualiza según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mientras que las cuotas de devolución también se ajustan por ese índice.
El IPV establece que la cuota del crédito no puede superar el 20% de los ingresos familiares. Para construcción, el plazo máximo de devolución es de 30 años. La tasa nominal anual es del 0% para viviendas de hasta 80 m², del 2% para las de 100 m² y del 4% para las alternativas de 120 y 140 m².
El programa contempla, además, que la devolución del préstamo comienza al año de recibido el crédito.
Hay un punto central que advierten quienes ya son adjudicatarios del IPV: el CVS no solo interviene en la actualización de las cuotas, sino también en la evolución del saldo de la deuda. Por eso, el hecho de que la cuota mensual tenga un límite en relación con los ingresos no garantiza que el capital adeudado disminuya al mismo ritmo.
La experiencia de familias que ya accedieron al IPV Construyo Mi Casa expuso recientemente ese problema: en algunos casos, el saldo de la deuda creció con fuerza pese al pago de las cuotas. Frente a esos reclamos, el Gobierno provincial impulsó un proyecto de modificación de la Ley 4.203, que ya obtuvo media sanción en Diputados y busca habilitar una readecuación de determinados saldos.
En pocas palabras
- Ahorro previo: construir una casa con el IPV exige un ahorro del 15% del valor de obra, con cuotas mensuales que varían según el tamaño de la vivienda.
- Crédito hipotecario: el IPV financia el 85% restante, con montos que van desde $81,9 millones hasta $175,2 millones, desembolsados en etapas.
- Requisitos clave: se necesita terreno escriturado, proyecto aprobado, ingresos mínimos acreditados y estar al día con el plan de ahorro previo.