Inyecciones para bajar de peso: lo que hay que saber antes de usarlas, según un experto

Semaglutida inyección para adelgazar 1.jpg Las inyecciones para bajar de peso han demostrado eficacia, pero hay que combinarlas con hábitos saludables. Imagen ilustrativa.

Siendo más técnicos aún, los fármacos para bajar de peso suprimen el apetito al imitar las hormonas que le indican al cuerpo que ya está saciado. Las más comunes son el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP).

Lo que hay que saber antes de usar las inyecciones para bajar de peso

Antes de que empezar a utilizar estos fármacos hay que saber que los especialistas coinciden en que su efectividad depende de que se combine el tratamiento con hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Por eso uno de los puntos clave señalados por especialistas es que el peso puede recuperarse una vez que se suspende el tratamiento. Atención a eso. Esto ocurre porque el efecto sobre el apetito desaparece si no se sostienen los cambios en la rutina diaria.

Es allí donde la OMS y expertos insisten en que estos medicamentos deben formar parte de un enfoque integral y no utilizarse de ningún modo de manera aislada.

Tomar limón para bajar de peso (2).jpg Bajar de peso, el deseo de miles personas. Hay que hacer el tratamiento de forma correcta e integral. Imagen ilustrativa.

Ya es tan popular el tema que, dada su eficacia, el interés ha ido en aumento con una pérdida de peso de entre el 14% y el 20% en 72 semanas, según consigna el informe de la BBC.

Como cualquier tratamiento farmacológico, estas inyecciones de semaglutida y tirzepatida pueden generar efectos secundarios. Entre los más comunes se encuentran náuseas, vómitos y hasta problemas gastrointestinales. Además, no todas las personas son candidatas para este tipo de medicación, por lo que es fundamental una correcta evaluación médica previa.

La constancia y el seguimiento profesional, clave

El informe, además, remarca que el uso de estos fármacos debe realizarse bajo control médico estricto, con seguimiento periódico para evaluar resultados. En este sentido, los especialistas coinciden en que el objetivo no solo es bajar de peso, sino mantenerlo a largo plazo sin comprometer la salud.

"Si alguien con obesidad empieza a tomar estos medicamentos para bajar de peso debe tener en cuenta que podría tener que tomarlos a largo plazo", explica David Cummings, profesor de medicina de la Universidad de Washington, quien dirige un importante programa de control de peso.

Y agrega que por lo general, "los pacientes dejan de tomar los medicamentos después de un año, aproximadamente".

abdominales-adelgazar El ejercicio físico, clave en el hábito saludable que requiere el tratamiento. Imagen ilustrativa.

El especialista aseguró que quienes abandonan el tratamiento, ya sea porque la obra social deja de cubrirlo o sencillamente porque no quieren más tienden a recuperar peso "hasta cuatro veces más rápido después de suspender los medicamentos para adelgazar que en quienes finalizan un programa de pérdida de peso centrado en el cambio de hábitos".

Como vemos, el cambio de hábitos con la actividad física y la alimentación correcta son fundamentales.

Por otra parte, todo este proceso otorga otros beneficios para la salud, más allá del adelgazamiento. Un estudio en el que participaron dos millones de personas reveló que estos medicamentos se asocian con una mejor salud cardiovascular, menos infecciones y hasta un menor incidencia de demencia.

* La autora del informe es Melissa Hogenboom, corresponsal sénior de salud en la BBC y autora de Breadwinners (2025) y The Motherhood Comple