Un reciente descubrimiento arqueológico en el suroeste de China generó asombro en la comunidad científica internacional. Un grupo de especialistas analizó un objeto de metal encontrado en el yacimiento de Sanxingdui, ubicado en Guanghan, y determinó que su composición no corresponde a los materiales terrestres utilizados habitualmente durante la Edad del Bronce. Las pruebas de laboratorio arrojaron resultados sorprendentes sobre la procedencia de la materia prima.
Investigan un artefacto en China y descubren que está hecho de un metal que no es de este mundo
Expertos analizan una pieza hallada en el yacimiento de Sanxingdui y confirman que su origen es espacial debido a la presencia de hierro y níquel
El objeto en cuestión consiste en una pequeña pieza similar a un brazalete que mide cerca de veinte centímetros. Durante las excavaciones en los pozos de sacrificio del sitio, los arqueólogos recuperaron este elemento que presentaba características físicas singulares. El análisis químico posterior reveló una concentración de níquel cercana al siete por ciento, una cifra extremadamente inusual para las herramientas fabricadas por las sociedades antiguas de esa región.
Un descubrimiento en el meteorito de Sanxingdui
La arqueología tradicional indica que durante el período de la dinastía Shang el trabajo metalúrgico se centraba en el cobre y sus diversas aleaciones. Sin embargo, el metal de este brazalete posee una estructura interna que los científicos examinaron mediante imágenes de rayos X y microscopía electrónica. Los resultados mostraron una distribución uniforme del níquel en toda la pieza, algo que resultaba casi imposible de lograr con los hornos y las técnicas de fundición disponibles hace miles de años.
El origen de este material reside fuera de la corteza terrestre. Según los datos publicados en la revista científica Archaeological Research in Asia, el hierro con estos niveles de níquel proviene directamente de un meteorito. La estructura interna del objeto presenta patrones de enfriamiento extremadamente lentos, una condición que solo ocurre en el espacio exterior y no en los procesos geológicos naturales de nuestro planeta.
Un artefacto de origen espacial
Los artesanos antiguos de China aprovecharon un fragmento de roca caída del cielo para dar forma a este artefacto. En lugar de extraer mineral de una mina y fundirlo, los pobladores de Sanxingdui trabajaron un trozo de metal meteórico que ya poseía la dureza necesaria. Este hallazgo representa el ejemplo de mayor tamaño registrado hasta la fecha en el territorio asiático sobre el uso de materiales de origen espacial en la antigüedad.
Aunque la mayoría de los tesoros encontrados en este yacimiento poseen decoraciones complejas o funciones rituales, este elemento destaca por su sencillez. Su extrema resistencia hace suponer que cumplió una función práctica, posiblemente como una herramienta para trabajar otros materiales más blandos.