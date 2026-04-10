Investigan un artefacto en China y descubren que está hecho de un metal que no es de este mundo

brazalete El descubrimiento de un brazalete llamó la atención de los arqueólogos que lo analizaron.

El origen de este material reside fuera de la corteza terrestre. Según los datos publicados en la revista científica Archaeological Research in Asia, el hierro con estos niveles de níquel proviene directamente de un meteorito. La estructura interna del objeto presenta patrones de enfriamiento extremadamente lentos, una condición que solo ocurre en el espacio exterior y no en los procesos geológicos naturales de nuestro planeta.

Un artefacto de origen espacial

Los artesanos antiguos de China aprovecharon un fragmento de roca caída del cielo para dar forma a este artefacto. En lugar de extraer mineral de una mina y fundirlo, los pobladores de Sanxingdui trabajaron un trozo de metal meteórico que ya poseía la dureza necesaria. Este hallazgo representa el ejemplo de mayor tamaño registrado hasta la fecha en el territorio asiático sobre el uso de materiales de origen espacial en la antigüedad.

Aunque la mayoría de los tesoros encontrados en este yacimiento poseen decoraciones complejas o funciones rituales, este elemento destaca por su sencillez. Su extrema resistencia hace suponer que cumplió una función práctica, posiblemente como una herramienta para trabajar otros materiales más blandos.