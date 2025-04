La información se basa en los datos que los propios usuarios comparten con la plataforma, como la ubicación activada en sus dispositivos o el uso de geotags en publicaciones e historias. Instagram aclaró que el Mapa no muestra datos personales, y que todo se presenta de forma agregada para proteger la privacidad. Es decir, no vas a saber si tu ex te stalkea desde Madrid, pero sí que tenés varios seguidores en España.

¿Para qué sirve esta nueva función?

Instagram lanza Mapa la nueva función que te muestra a dónde están tus seguidores en tiempo real (2).jpg

Además de ser una curiosidad interesante, el Mapa tiene potencial real para estrategias de contenido. Influencers, emprendedores y marcas podrán usar esta función para entender mejor a su audiencia y adaptar sus publicaciones a distintos husos horarios, idiomas o intereses culturales.

También permite detectar zondas donde una cuenta está creciendo más rápido o desde donde llegan más interacciones. Esto podría ser clave para campañas, colaboraciones y hasta eventos presenciales.

Como ocurre cada vez que una red social lanza una función con base en datos de ubicación, no faltan las voces críticas. Algunos expresaron preocupaciones sobre cómo se recaba y utiliza esta información debido a los riesgos que implica compartir la ubicación en tiempo real. Aunque para Meta todo se ajusta a sus políticas de privacidad.