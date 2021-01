El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, junto al decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Miatello; el secretario Académico, Aníbal Mirasso y el director de Ingreso, Cristian Gamba, ambos de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo, firmaron un acuerdo para que esas casas de altos estudios utilicen el estadio Aconcagua Arena para la toma de exámenes de ingreso en forma presencial, a los aspirantes a las respectivas carreras universitarias.

Chiapetta aclaró que “en el Aconcagua Arena, por un año especial, no se pueden realizar por cuestiones lógicas de protocolos por la pandemia, espectáculos deportivos y artísticos. Teníamos una agenda importante, pero en esta situación no se va a poder usar, veremos qué pasa más adelante. Mientras tanto, nos parece interesante poner a disposición sobre todo en educación con la Universidad Nacional de Cuyo, y demostrar que a pesar de las dificultades, con compromiso, buena infraestructura, podemos colaborar para que en un estadio que es de todos los mendocinos, se puedan tomar exámenes en forma presencial para más de 2.000 jóvenes por cada una de las dos facultades”.

Además, el funcionario destacó que “es un desafío interesante, ponernos a trabajar con la educación, que es un compromiso de todo el Gobierno y que utilicen nuestro estadio es un orgullo y un desafío importante en esta situación de pandemia”.

En cuanto a los protocolos a seguir, el titular de Deportes señaló que “el área de Salud supervisó y los aprobó. Por supuesto que confiamos absolutamente en las autoridades de la UNCuyo en cómo se van a llevar a cabo, pero es verdad que después de más de nueve meses sin actividad presencial, bien se sabe que nosotros estamos promoviendo la presencialidad en la educación en la Provincia, encabezados por el gobernador Rodolfo Suarez".

Luego aseguró que “vamos a demostrar que con un gran compromiso del Gobierno y las dos Facultades de la UNCuyo, se pueden hacer las cosas con estos protocolos que se cumplen en forma segura y responsable, se puede la presencialidad que es a lo que estamos apostando en el Gobierno de la Provincia. Es una prueba de fuego en un estadio nuestro de deportes, pero todos comprometidos a través de la educación, para poder demostrar que con protocolos, en pandemia, presencialmente se puede educar a los chicos, en este caso con exámenes”.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello, expresó que “para nosotros es una oportunidad de culminar nuestro proceso de ingreso, en la forma que habitualmente la Facultad lo hace, que es privilegiando la equidad del acceso de los estudiantes a las carreras. En ese sentido, hemos priorizado que el examen sea presencial y no virtual, para que el acceso tecnológico no sea un condicionante para los aspirantes, de modo que todos ellos están en las mismas condiciones para poder rendir el examen”.

Aclaró que “como son muchos aspirantes, no hay lugares que cumplan con los requisitos de distanciamiento, ventilación, que necesita todo espacio de acuerdo a los protocolos nuestros de exámenes. La oportunidad de poder ocupar el estadio ha sido la gran solución, porque es un lugar que permite que ingrese una cantidad de gente importante y aún usando el 30 por ciento de la capacidad del estadio, podemos tener un distanciamiento efectivo entre cada uno de los aspirantes que están rindiendo”.

Miatello consideró que el Aconcagua Arena, “es un estadio muy amplio y ventilado y disminuye al mínimo la eventual posibilidad de contagios. Por otra parte, mantendremos los protocolos que son la utilización de barbijos bien colocados, la toma de temperatura al ingreso, el uso del alcohol en gel al momento de ingresar y al salir”.

Respecto a la cantidad de aspirantes para ingresar a Medicina, Miatello señaló que “están en alrededor de 2.000 estudiantes. En realidad, se inscribieron inicialmente unos 3.000, hay otra etapa que se llama confrontación vocacional, que no la pasaron alrededor de 500 estudiantes y normalmente, no se presentan a rendir todos los estudiantes que se inscribieron en su momento, por lo que esperamos alrededor de 2.000 los que asistirán a rendir en este caso. De todas maneras, hay que preparar toda la logística ante la posibilidad de que sean más los aspirantes. Las fechas serán el sábado 5 de febrero el examen de Biología y al sábado siguiente, el recuperatorio de ese primer examen. A continuación, los días viernes y jueves subsiguientes el examen de Química y la tercera semana el de Física. Como cada examen es eliminatorio para el siguiente, la cantidad de aspirantes se va a reducir y ya podremos utilizar aulas de la Universidad y no el estadio”.

“Después, en otra etapa que será en marzo –agregó-, haremos el proceso de ingreso a las Tecnicaturas Asistenciales en Salud y Enfermería Universitaria, que también conforman un número equivalente al que va a rendir ahora y nuevamente en marzo estaremos ocupando el estadio para tomar estos exámenes de ingresos. Los encargados de la Dirección de Admisión, han diseñadosectores que tienen las gradas del estadio, la distribución en cada uno de esos sectores con responsables docentes y alumnos tutores, que van a cuidar el orden y la normalidad del funcionamiento en cada uno de los sectores. Los aspirantes van a ir accediendo a cada sector, conservando las medidas de distanciamiento y todo lo que ya sabemos, de la misma forma que lo hacen las personas que asisten a un espectáculo deportivo”, agregó Miatello.

Ingeniería

En cuanto a la Facultad de Ingeniería, habrá también unos 2.000 aspirantes para las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Petróleo, Arquitectura y Licenciatura en Computación. Las fechas de exámenes serán el viernes 5 de febrero Matemáticas, viernes 12 Física; viernes 19 recuperatorios de Matemáticas.