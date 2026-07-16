La reciente victoria frente a Inglaterra depositó a la Selección argentina en el partido decisivo del Mundial. Una actuación estelar del capitán Lionel Messi fue clave para sellar una espectacular remontada por dos a uno.
Rumbo a la final
Infografía: los históricos números de Lionel Messi contra Inglaterra
Un análisis estadístico de Lionel Messi tras el histórico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial
Tal como grafica el gráfico, el dominio resultó absoluto con una abrumadora posesión del balón durante gran parte del complemento.
La infografía ilustra también los múltiples récords alcanzados por el capitán del equipo. Messi registró diez asistencias para rondas eliminatorias y lidera las participaciones directas en goles dentro de la competencia internacional.
Tras superar las semifinales, el plantel buscará consagrarse nuevamente al enfrentar al seleccionado de España el 19 de julio.
Los históricos números de la Selección argentina frente a Inglaterra
En pocas palabras
- Messi: registró diez asistencias para rondas eliminatorias y lidera participaciones directas en goles.
- Selección argentina: derrotó a Inglaterra 2 a 1 en el Mundial, con una actuación clave de su capitán.
- Próximo partido: el plantel buscará consagrarse enfrentando a España el 19 de julio.
Resumen generado por Thinkindot AI