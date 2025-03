Indignante: un niño de 5 años fue obligado a vapear en el baño por estudiantes más grandes

“¿Por qué estaba mi hijo solo en el baño? No tiene ni idea, y encima tiene educación especial, así que no sabe qué hacer. Creo que debería haber tenido a alguien con él en todo momento”, sugirió la mamá del niño, cuyos dichos fueron publicado por el portal estadounidense New York Post.

“Cuando dejo que mis hijos entren por esa puerta, no sé qué les va a pasar. No están seguros, no tengo ninguna tranquilidad cuando están en la escuela. Es como una situación de ganar o perder”, dijo la mujer profundamente afectada por el incidente.

niño baño.jpg El niño de 5 años habría sido obligado a vapear por alumnos más granes en el baño de la escuela de Wisconsin Foto: gentileza TMJ4 News

Frente a semejante escena de vulnerabilidad, las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado ante la presión de los medios, en el que sostuvieron tomarse muy en serio la salud y la seguridad de los estudiantes.

“Nos preocupó lo que vimos en este video cuando nos lo reportaron”, indicaba la nota entregada a los periodistas.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que este incidente se aborde de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos”, agregaba la nota del establecimiento y aseguraron: “Estamos analizando activamente este incidente para ver qué lecciones podemos aprender y evitar que vuelva a ocurrir”.

