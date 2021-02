Indignación: taparon en Lavalle el mural de Johana Chacón

Embed

"Ese mural tiene un valor, fue el primero que hicimos, porque allí pintábamos un signo de interrogación al lado del nombre de Johana y otro en el de Soledad y que para nosotros significaba ¿Dónde están? por cada mes de desaparición. Cuando llegamos a los 12 signos, nos dijimos ¿Qué hacemos?. Blanqueamos los signos y empezamos a pintar uno por año", explicó Silvia Minoli, quien supo levantar su voz para que estos casos de desaparición se visibilizaran.

"No puedo entender este blanqueo del mural, como queriendo blanquear la memoria. Mucha gente me ha preguntado si no se puede volver a pintar, y les he dicho que no se puede volver a pintar. Si pintamos, hay que pintar otra cosa. Yo ya más o menos lo vengo maquinando", comentó quien fuera la maestra de Johana en la escuela Virgen del Rosario cuando no se supo más de ella, tras retornar a su casa luego de clases, el 4 de septiembre del 2012.

"Por ahora, lo que quiero saber es quien fue el responsable, y parece que es el municipio. Se está dando algo contradictorio: pareciera que van a hacer un paseo por la memoria ahí, lo que genera indignación y bronca", señaló Silvia, que agregó con dolor: "me voy esta tarde a Lavalle a sacarle una foto a la pared blanca", concluyó la ex docente, militante de la vida.

La respuesta de la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Lavalle explicaron los motivos por los que se pintó el mural ya que es parte de la obras del "Paseo de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

maqueta Paseo de la Memoria.jpg

El comunicado de la comuna:

Siempre hemos acompañado las manifestaciones de la comunidad para preservar la memoria colectiva de Lavalle por la lamentable desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera, dos vecinas víctimas de la violencia de género. Para profundizar la construcción de la memoria colectiva decidimos realizar el "Paseo de la Memoria, la Verdad y la Justicia" en calle Sarmiento, de la ciudad Tulumaya.

"Un espacio público que pone en valor la lucha por los derechos humanos e incluye la construcción de un hito en memoria de Johana y Soledad.

Se trata de dos columnas iluminadas que contarán con un efecto de sonido. En este lugar se ha realizado la reparación de la medianera, donde se plantea un espacio acondicionado para dos murales participativos. Es en este contexto que se intervino sobre la pintura de esa pared.

Lamentamos este hecho y nos comprometemos a trabajar por su recuperación, invitamos a las y los vecinos a sumarse con sus aportes para que este espacio siempre nos recuerde como comunidad la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.