Indignación por los precios del Festival Jesús María 2026: un choclo sale $6.000, una docena de empanadas $30.000 y un vaso de fernet $14.000

La oferta gastronómica es variada y apunta a todos los gustos. Entre las opciones principales se destacan:

Parrilla de 4 cortes sin guarnición $23.000

Pollo sin guarnición $12.000

Sándwich de carne (vacío o bondiola) $14.000

Sándwich de milanesa $14.000

Choripán $10.000

Locro $12.000

Pizza $18.000

Papas fritas $8.000

Empanada individual $3.000 y la docena $30.000

Choclos $6.000

En lo que respecta a las bebidas, la oferta también es amplia, ya que se podrá comprar desde agua saborizada hasta vinos, pasando por fernet y otros tragos:

Agua saborizada y agua mineral de 500 cc $4.000

Energizante $6.000

Café $3.000

Agua caliente $2.000.

Vino Estancia Mendoza Varietales o Dilema Blanco Dulce $10.000

Vino Estancia Mendoza Champagne en parrillas $30.000

Latas de cerveza desde $3.000 hasta los $6.000

Fernet grande con vaso $14.000

Sangría $12.000

Por otro lado, entre los extras, el vaso del Festival costará $2.000, la bolsa de hielo chica (1,5 kg) $4.000 y la harina para la chaya $2.000.

Estos valores despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales oficiales de la organización. “Un choreo bárbaro”, dijo un internauta; mientras que otro, refiriéndose al precio de las empanadas, agregó: “Son las empanadas de Darín”.

“El precio del choripan no tiene relación con los demás precios jaja. Salvo q sea un Chori de medio metro jajaja.. me como un locro más vale x 2 mil pesos más”, escribió otro usuario ofuscado.

Además, es fundamental destacar que quien desee llevar su conservadora, podrá hacerlo, pero pagando un canon extra de $48.000. Allí podrá introducir todo tipo de bebidas y comidas, evitando botellas de vidrio. La capacidad máxima permitida es de 34 litros.

Precios de las entradas para el Festival Jesús María 2026

Las entradas se pueden adquirir en el sitio de Paseshow o también en la boletería del Anfiteatro José Hernández y tienen los siguientes precios:

Entrada general: mayores de 12 años, $45.000

Jubilados: $25.000

Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000

En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente, dependiendo de los artistas de cada fecha: