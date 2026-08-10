El próximo viernes 14 de agosto, a las 21:00 horas, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para recibir "IMBOLC", la nueva creación de KALY GONG, una propuesta artística y espiritual que invita al público a vivir un viaje de profunda conexión con la naturaleza, la tierra y el renacer de la vida.
IMBOLC: El despertar de la Tierra llega al Teatro Mendoza con una experiencia sonora única
La propuesta artística "IMBOLC" desembarcará en el Teatro Mendoza el 14 de agosto, presentando un ritual escénico y sonoro con más de 250 instrumentos ancestrales
Inspirada en una antigua celebración ancestral, Imbolc honra el momento en que la Tierra comienza a despertar silenciosamente del invierno, preparando la semilla de un nuevo ciclo. A través de un impactante ritual escénico y sonoro, la obra propone reconectar con la Pachamama, abrazar la transformación interior y celebrar aquello que está por nacer.
Bajo la dirección artística de Kaly Garrido, la experiencia reúne más de 250 instrumentos ancestrales provenientes de distintas culturas del mundo. Gongs sinfónicos, didgeridoo, tambores ceremoniales, semillas, cueros, metales y maderas dialogan en una composición inmersiva que invita al cuerpo y al espíritu a vibrar en una misma frecuencia.
La experiencia contará con la participación especial del músico Juan Sardi, junto a voces e intérpretes provenientes de la Costa Atlántica, la Patagonia, Buenos Aires y distintos puntos de Mendoza.
Como invitado especial participará Gabriel Canci, conductor, artista multidisciplinario y productor ejecutivo de esta producción.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, El Dedal Telas, Cabañas Blakker y Grupo América.
Ficha del evento
- Evento: IMBOLC – Concierto de sonidos para el alma
- Fecha: 14 de agosto
- Hora: 21:00 hs
- Lugar: Teatro Mendoza
- Dirección General: Kaly Garrido
- Producción Ejecutiva: Gabriel Canci
- Entradas: EntradaWeb