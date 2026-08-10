IMBOLC: El despertar de la Tierra llega al Teatro Mendoza con una experiencia sonora única

Inspirada en una antigua celebración ancestral, Imbolc honra el momento en que la Tierra comienza a despertar silenciosamente del invierno, preparando la semilla de un nuevo ciclo. A través de un impactante ritual escénico y sonoro, la obra propone reconectar con la Pachamama, abrazar la transformación interior y celebrar aquello que está por nacer.

La obra invita a reconectar con la naturaleza y celebrar la transformación interior.

Bajo la dirección artística de Kaly Garrido, la experiencia reúne más de 250 instrumentos ancestrales provenientes de distintas culturas del mundo. Gongs sinfónicos, didgeridoo, tambores ceremoniales, semillas, cueros, metales y maderas dialogan en una composición inmersiva que invita al cuerpo y al espíritu a vibrar en una misma frecuencia.