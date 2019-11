El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, participó del programa televisivo Banda Ancha, y allí explicó que en la Iglesia sanjuanina se ha generado un espacio de diálogo y apertura para personas trans.

La iniciativa surgió como respuesta a diferentes situaciones de “sufrimiento y dolor” de las que la Iglesia tomó conocimiento. Al principio fueron pocos pero ahora se desarrollan encuentros semanales de un grupo de entre 20 a 25 personas que comparten experiencias y cuentan sus casos, por lo que se intenta facilitar apoyo, incluso con capacitación para el mundo del trabajo.

El arzobispo detalló que se trata de “compartir la vida”, ya que “hay situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor desde la infancia, es un espacio para escuchar, contener, alentar”.

“Intentamos también que haya posibilidad de conseguir trabajo de una manera digna que no sea la prostitución, así que el espacio es eso y también empezar a generar un lugar de oración sabiendo que esto no es un espacio de catequesis, sino que es abierto a quien tenga cualquier otra confesión religiosa o ninguna. En esto también nos cuidamos, para que no sea proselitismo sino más bien acompañar y alentar hacia una vida digna"

Jorge Lozano, arzobispo de San Juan