Por ahora, la confirmación de este bono provino hace varias semanas del ministro de Economía, Sergio Massa y hace unos días, la vocera del Gobierno Nacional Gabriela Cerutti reconoció que se encuentra en evaluación y tratamiento, pero prefirió no dar más detalles, aunque algunos ya se han filtrado.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES: buenas y malas noticias para jubilados, AUH y AUE

ANSES IFE 5: quiénes cobrarían el bono de $50.000

IFE 5 ANSES.jpg IFE 5: cómo es la inscripción para el bono de ANSES de $50.000

La ayuda económica de ANSES será brindada a las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo.

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

ANSES IFE 5: cómo inscribirse

Al no estar anunciado formalmente, no se ha dado a conocer cómo será el método de inscripción para cobrar el IFE 5. No obstante, sería igual a cuando se han pagado bonos anteriores a este. En ese sentido, es importante tener actualizados los datos personales en Mi ANSES.

Para revisar si tus datos personales están correcto, se puede consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando al 130.